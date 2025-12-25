پایش بهداشتی بازگشت زوار عمره در فرودگاه کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه مراقبت بهداشتی بازگشت زوار حج عمره عصر پنجشنبه در پایگاه مراقبت بهداشتی مرز هوایی فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه برگزار شد.

در این برنامه، کارشناسان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با استقرار در محل پایگاه مرزی، فرآیند غربالگری و ارزیابی سلامت زائران بازگشته از سفر عمره را انجام دادند.

بر اساس این گزارش، در مجموع تعداد ۲۰۰ نفر از زوار تحت ارزیابی نظام مراقبت سندرمیک بیماری‌های واگیر قرار گرفتند تا علائم اولیه بیماری‌های احتمالی در آنان شناسایی شود.

محور اصلی این بررسی‌ها، پایش بیماری‌های تنفسی و نوپدید از جمله مرس، کرونا، آنفلوانزا، ابولا و سایر بیماری‌های مشابه بوده است که می‌تواند سلامت عمومی جامعه را در صورت عدم شناسایی به‌موقع تهدید کند.

هدف از اجرای این طرح، بیماریابی سریع، پیشگیری از انتقال بیماری‌های واگیر و ارتقای سطح سلامت عمومی عنوان شده و نتایج این پایش‌ها در دستور کار پیگیری‌های بعدی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه قرار خواهد گرفت.