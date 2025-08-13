به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه تنهایی رئیس قرارگاه موکب زینبیه اعلام کرد: قرارگاه زینبیه برای چهارمین سال متوالی در شهر کربلا برقرار شده است. سال‌های گذشته این قرارگاه تنها به اسکان بانوان زائر اربعین اختصاص داشت، اما امسال با توفیق الهی، خدمات گسترده‌تری برای بانوان زائر و فرزندان آنان فراهم شده است.

وی ادامه داد: حضور بانوان و فرزندانشان در مسیر پیاده‌روی اربعین که گاه بدون همراه مرد (محرم) است، ضرورت توجه ویژه به مسائل اسکان و خدمات حمایتی آنان را افزایش داده است. بر همین اساس، قرارگاه زینبیه برای هر روز پذیرای ۱۵۰۰ نفر زائر در وعده صبحانه است و این وعده کامل برای زائران پیش‌بینی و تأمین شده است.

تنهایی گفت: از دیگر امکانات قرارگاه می‌توان به خدمات شستشوی لباس با دستگاه‌های لباسشویی صنعتی اشاره کرد تا زائران پس از طی مسیر طولانی، بتوانند استحمام و تعویض لباس داشته باشند. همچنین دو دستگاه چرخ‌خیاطی به همراه دو خیاط حرفه‌ای در محل قرارگاه مستقر شده تا خدمات تعمیر و دوخت لباس را ارائه دهند.

وی اظهار کرد: خدمات پزشکی نیز به‌صورت ویژه برای بانوان پیش‌بینی شده است. در چادر پزشکی قرارگاه، متخصص اطفال، متخصص زنان، دو پزشک عمومی و پرستار حضور دارند تا نیازهای درمانی زائران را برطرف کنند. همچنین چادر طب سنتی با حضور ۴ خادم متخصص برای ارائه مشاوره و درمان‌های سنتی فعال است. همچنین برای حمایت معنوی نیز حسینیه کودکان مجدداً راه‌اندازی شده و سه روانشناس مجرب با تخصص در حوزه تربیت معنوی به ارائه مشاوره‌های تخصصی مشغول هستند.

رئیس قرارگاه موکب زینبیه ادامه داد: مسئولان قرارگاه زینبیه ابراز امیدواری کرده‌اند که بتوانند همچون سال‌های گذشته به زائران حسینی خدمت کنند و این توفیق بزرگ را همچنان حفظ کنند تا به نوکری اباعبدالله (ع) ادامه دهند و این مسیر معنوی را به نسل‌های بعدی نیز منتقل نمایند.

تنهایی در پایان اشاره کرد: با توجه به حجم گسترده خدمات و توجه ویژه به بانوان زائر، قرارگاه زینبیه امسال به‌عنوان یکی از مراکز مهم خدمت‌رسانی در مسیر پیاده‌روی اربعین شناخته شده است.