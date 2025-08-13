حکم قصاص عاملان قتل یک خانواده در بیرم فارس به زودی اجرا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ جابری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه رسالت خبرنگار روشنگری و آگاه سازی در جامعه است، گفت: ایجاد امید و شادی آفرینی بسیار مهم است زیرا دشمنان بیشتر سعی می‌کنند تلخی‌ها را به ما القا کنند. البته بهتر است خبرنگاران اخباری که ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی شود و حساسیت ایجاد کند از قبل با دادگستری هماهنگ باشند زیرا ممکن است از دید قانون انتشار مطلب با مشکل روبرو باشد.

وی ادامه داد: مطالعه کلی نسبت به قوانین منجر می‌شود که مشکلات کمتر شود. خبرنگاران سعی کنند در بحث انتشار اخبار جنایی و سیاسی با دقت بیشتری رفتار کنند زیرا برخی اخبار تنش زا هستند و تبعات دارند.

رئیس دادگستری لارستان با اظهار اینکه مشکلات زیاد است اما باید به سمت ایجاد امید و شادی آفرینی در بین مردم حرکت کرد، افزود: در بحث حقوق عامه وظیفه ما و دادستانی این است که از حقوق مردم دفاع کنیم.

جابری گفت: در بحث حفاظت از محیط زیست به دلیل کم آبی و اقلیم منطقه و همچنین حضور شکارچیان غیرمجاز با مشکلاتی مواجه هستیم. از طرفی تعداد کم ضابطین محیط زیست و کمبود تجهیزات آنان در کنار قوانینی که سختگیری زیادی در مقابل شکارچیان ندارد باعث شده بازدارندگی برای شکارچی ایجاد نشود.

وی ادامه داد: به نظر بنده بهتر است از طریق نماینده و نهادهای مسئول قوانین مقابله با شکارچیان غیرمجاز بازنگری شده و مجازات سخت‌تری برای آنان در نظر گرفته شود. ما نیز سعی کرده‌ایم با تعامل با متولیان و نهادهای مردمی شکار غیرمجاز را کمتر کنیم. البته باید فرهنگ سازی شده یا حتی همایشی برگزار شود تا از طریق الگوسازی شکار غیرمجاز را کاهش داده و به محیط زیست خدمت کنیم، زیرا با این رویه تا چند سال آینده محیط زیست منطقه با مشکلات جدی رو به رو خواهد شد.

رئیس دادگستری لارستان پاسخ به سوالی با موضوع راه‌اندازی دارالترجمه در لارستان گفت: این مورد جز موارد با اهمیت لارستان است. آزمون راه اندازی دارالترجمه برگزار شده و یک نفر از افراد بومی با قبولی در آزمون امتیاز راه اندازی را دریافت کرده و مجوزها نیز صادر شده است. امیدوار هستیم به زودی دارالترجمه در لارستان راه‌اندازی شود.

وی با بیان اینکه در بحث برخورد با موتورسواران این مورد بخاطر اینکه اغلب این افراد زیر ۱۸ سال هستند و قانون گذار در برخورد با این افراد شرایط خاصی را در نظر گرفته است افزود: اگر جایی دیده می‌شود که موتورسواری موجب ایجاد مزاحمت شده است می‌توان با پیگیری نسبت به توقیف موتور افراد اقداماتی صورت داد. در بحث ناهنجاری‌ها و ایجاد مزاحمت‌هایی که دیده می‌شود نیز می‌توان موارد را به صورت موردی پیگیری و با افراد خاطی برخورد کرد زیرا دیده می‌شود برخی عروسی‌ها تا نصف شب با ایجاد سر و صدا موجب آزار و اذیت می‌شوند. واقعیت امر این است که این موارد بیشتر فرهنگی است و باید با فرهنگ سازی در بین مردم ناهنجاری را کاهش داد تا مردم اذیت نشوند.

وی ادامه داد: در بحث وجود آب‌های سطحی که در برخی مکان‌های لارستان دیده می‌شود متولی آن شهرداری و شبکه بهداشت است. این دو اداره می‌توانند بخاطر مسائل بهداشتی و ایجاد خرابی در آسفالت از طریق اعلام خطر برای بهداشت عمومی به صورت قضائی به ما اعلام کنند که ما نیز جرم انگاری کرده و با خاطیان برخورد کنیم. البته این مورد را نیز می‌توان از طریق اطلاع رسانی و فرهنگ سازی حل و فصل کرد.

این مقام مسئول در خصوص مقابله با رسانه‌های فاقد مجوز هم گفت: وقتی گفته می‌شود رسانه فاقد مجوز یعنی این کانال‌ها رسانه نیستند و فقط اخبار را منعکس می‌کنند. برای پیگیری‌های قانونی باید اداره فرهنگ و ارشاد به ما اعلام کند تا اقدامات قضائی صورت پذیرد.

رئیس دادگستری لارستان با بیان اینکه معتقد هستم جریان خبررسانی در کشور مناسب است و محدودیتی ندارد، گفت: جایی ما با خبرگزاری‌ها برخورد می‌کنیم، که منفعت کشور را با خطر روبرو کنند یا موجب تفرقه و دو دستگی شوند وگرنه انتشار اخبار در کشور به صورت آزاد صورت می‌گیرد.

جابری در خصوص پرونده قتل شهر بیرم نیز گفت: مراحل قانونی این پرونده طی شده و به زودی اعدام خاطیان در ملأ عام صورت خواهد گرفت. البته اعدام در ملأ عام نیز قوانین خاص خود را دارد و کودکان نمی‌توانند در آنجا حضور پیدا کرده و عکس برداری و فیلم برداری بدون مجوز از صحنه اعدام ممنوع است.