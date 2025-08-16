خطری که هواداران برای استقلال دارند/بدترین اتفاق برای بازی با تراکتور

امین منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شکست استقلال برابر تراکتور گفت: استقلال در بازی اول خود برابر تراکتور امیدوارکننده ظاهر شد و نشان داد اگر تمامی نفرات در اختیار کادر فنی باشند نمایش بهتری از خود نشان خواهد داد. آبی‌پوشان با دو اشتباه فردی بازی را به حریف واگذار کردند ولی در مجموع بازی خوبی انجام دادند.

وی تاکید کرد: نقاط ضعف هنوز به طور کامل برطرف نشده و بهتر است مدیران باشگاه به دنبال جذب یک مدافع سرعتی و یک هافبک طراح و یک مهاجم شش‌دانگ باشند. استقلال باید تمامی بازیکنانش را در اختیار داشته باشد تا بتوانیم عملکرد ساپینتو و بازیکنانش را ارزیابی کنیم.

در ناکامی همه مقصر هستند

وی در خصوص انتقادات شدیدی که از مدیریت باشگاه صورت می‌گیرد گفت: وقتی که یک تیم نتیجه نمی‌گیرد از مدیریت تا تدارکات همه مقصر هستند و نمی‌توان تمام اشتباهات را به گردن یک نفر انداخت. در اینکه مدیریت استقلال عملکرد بسیار ضعیفی داشت شکی نیست ولی باید راه‌حلی پیدا کرد تا تیم از مشکلات بیرون بیاید.

مدیران استقلال در فصل نقل و انتقالات عملکرد خوبی نداشتند و تعلل زیادی در جذب بازیکن داشتند و دیدیم که استقلال اردوی خود را با تمامی نفرات انجام نداد و همین موضوع کاملاً در سوپر جام مشهود بود. تیم دیر بسته شد و کادر فنی ناراضی بود اما باید بدانیم لیگ چند روز دیگر شروع خواهد شد و مجموع استقلال باید متحد بوده تا استقلال بتواند با آرامش لیگ را آغاز و نتایج خوبی کسب کند.

مدیران جدید نقش تعیین کننده دارند

منوچهری در خصوص تغییرات احتمالی در سطح مدیریت باشگاه استقلال گفت: متأسفانه مدیریت استقلال آنقدر ضعیف عمل کرد که چندین بار هواداران مقابل باشگاه و هلدینگ تجمع برگزار کردند و خواستار برکناری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شدند.

صندلی مدیریت باشگاه استقلال باید به افرادی برسد که کارایی و توانایی مدیریت داشته باشند و بدانند که چه کارهایی باید انجام دهند تا استقلال از این مشکلات بیرون بیاید. صندلی مدیریت نباید به افراد ناکارآمد برسد که مشکلات بیشتر از گذشته شود.

هیئت مدیره باید یکدست باشد و برخی اعضا دنبال سهم خواهی نباشند. اگر چنین اتفاقی در استقلال رخ دهد شرایط به خوبی پیش خواهد رفت و در غیر این صورت نباید انتظار موفقیت استقلال را داشته باشیم.

نبود ساپینتو به استقلال ضربه خواهد زد

وی در خصوص عدم بخشش محرومیت ساپینتو و نبود او بر روی نیمکت تاکید کرد: حضور سرمربی در کنار خط می‌تواند نتیجه بازی را تغییر دهد و نبود او به ضرر تیم تمام خواهد شد. نبود ساپینتو در شروع لیگ اگر در کنار خط نباشد تیم آسیب خواهد دید. مسئولان باشگاه استقلال باید باز هم نسبت به بخشش محرومیت ساپینتو اقدام کنند تا او بتواند از کنار خط با بازیکنان ارتباط برقرار کند و به بازیکنان انرژی بدهد.

تراکتور و استقلال جذاب مثل همیشه

کارشناس فوتبال در خصوص دیدار استقلال و تراکتور در هفته اول لیگ گفت: دیدار دو تیم همیشه جذاب است ولی این دیدار با سوپر جام تفاوت‌های بسیاری دارد. کادر فنی استقلال باید تیم را از لحاظ روحی و روانی آماده دیدار هفته اول لیگ برابر تراکتور کند. نقاط ضعف باید پوشش داده شود و بازیکنان با شرایط روحی خوب به مصاف تراکتور بروند.

به احتمال فراوان استقلال با چند تغییر در ترکیب به مصاف با تراکتور خواهد رفت تا بتواند در خانه حریف به هدفش دست پیدا کند. نبود تماشاگران بدترین خبر است که می‌شنویم بازی‌های بزرگ باید با تماشاگران باشند تا جذابیت فوتبال بیشتر شود. مسئولان فوتبال ایران باید فکری به حال این موضوع کنند تا دیدارهای بزرگ در سکوت کامل برگزار نشود.

هواداران صبر زیادی ندارند

منوچهری در خصوص آمادگی استقلال برای بازی‌های لیگ تصریح کرد: هواداران صبور نیستند و به زمان اهمیت نمی‌دهند آنها از تیمشان پیروزی می‌خواهند. علم آمادگی جسمانی پیشرفت کرده و مثل گذشته دیگر نمی‌گویند تا هفته پنجم تیم‌ها به هماهنگی تیمی و آمادگی بدنی کامل خواهند رسید. علم پیشرفت کرده و تیم‌های بزرگ دنیا اصولی کار می‌کنند. مدیران استقلال باید بدانند که هواداران استقلال فصل گذشته بیش از اندازه صبوری کردند و دیگر تحمل نتایج بد را ندارند بنابراین بهتر است مجموع استقلال دست به دست هم دهند تا استقلال با حمایت هواداران به نتایج مطلوب دست پیدا کند.