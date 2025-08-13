به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تیم فوتبال استقلال در دیدار سوپرجام برابر تراکتور تبریز شکست خورد و یک جام مهم را از دست داد، علی نظری جویباری مدیرعامل این باشگاه که مورد انتقاد بسیاری از هواداران قرار داشت تاکید کرد به دلیل خستگی قادر به ادامه همکاری نیست.

به دنبال اعلام استعفای علی نظری جویباری، اعضای هیئت مدیره این باشگاه صبح امروز چهارشنبه جلسه فوق العاده ای را تشکیل دادند و طی آن با کنار رفتن جویباری موافقت و علی تاجرنیا را به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب کردند.

تاجرنیا در شرایطی سومین مسئولیتش در باشگاه استقلال را پذیرفت که پیش از این به عنوان نماینده تام الاختیار هلدینگ خلیج فارس و رئیس هیئت مدیره از قدرت و تاثیرگذاری بالایی برخوردار بود و حالا با در اختیار داشتن «سرپرستی» باشگاه همه کاره تیم آبی تهران است.

با اینکه هیئت مدیره تاجرنیا را به عنوان سرپرست انتخاب کرده است اما او قصد ندارد خیلی در این مسئولیت باقی بماند. به همین خاطر بررسی گزینه‌های مدیرعاملی را آغاز کرده و قرار است از بین نفرات مد نظر هیئت مدیره، یک نفر بزودی جانشین علی نظری جویباری شود.

یک پیشکسوت، یک مدیرعامل پیشین باشگاه‌های لیگ برتری، یک مدیرعامل سابق باشگاه استقلال و یک نماینده از هلدینگ خلیج فارس گزینه‌های مطرح شده برای مدیرعاملی باشگاه استقلال هستند که تاجرنیا ماموریت یافته با آنها مذاکرات ابتدایی را انجام دهد و در نهایت یکی را مدیرعامل کند.

این در حالی است که علی تاجرنیا قصد دارد برای فرار از زیر فشارهای احتمالی انتخاب مدیرعامل بعدی، با تعدادی از مدیران عامل سابق باشگاه استقلال و پیشکسوتان این باشگاه در مورد گزینه‌های مد نظرش مشورت کند تا از نقطه نظرات آنها هم استفاده کند.

سرپرست باشگاه استقلال روز پنجشنبه با یکی از گزینه‌های مدیرعاملی این باشگاه مذاکره خواهد کرد که گفته می‌شود از شانس بالایی برای نشستن روی صندلی مدیریت برخوردار است اما فعلاً در ایران نیست و اگر به توافق برسند به تهران سفر خواهد کرد. وی سابق مدیرعاملی در یک باشگاه شهرستانی را دارد.