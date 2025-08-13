دو عضو هیئت مدیره استقلال فعلا ماندگار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال صبح امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد و از ساعت ۱۰ صبح در محل ساختمان این باشگاه آغاز شد و در پایان این جلسه اعضا با استعفای علی نظری جویباری از مدیرعاملی این باشگاه موافقت کردند و علی تاجرنیا به عنوان سرپرست مدیرعاملی انتخاب شد.

همچنین در حالی که گفته می‌شد، محمودرضا بابایی و فریده شجاعی دو عضو هیئت مدیره استقلال هم از سمت‌های خود کنار خواهند رفت اما این اتفاق صورت نگرفته و این دو نفر همچنان به فعالیت خود در هیئت مدیره استقلال ادامه می‌دهند.

علاوه بر این نظری جویباری همچنان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره استقلال باقی می‌ماند اما اینکه در آینده‌ای نزدیک از این سمت هم کناره گیری کند وجود دارد.

هواداران باشگاه استقلال در هفته‌های اخیر از عملکرد مدیریت این باشگاه در نقل و انتقالات رضایت نداشتند و بارها مقابل ساختمان استقلال تجمع کردند.