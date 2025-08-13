تعلل مدیران و ناظران نباید با هزینه مردم جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان مرکزی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۰ درصد از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واجد شرایط شناخته شدهاند، اظهار کرد: علیرغم این پیشرفت، روند اجرایی پروژهها به دلیل کمکاری برخی پیمانکاران و ناظران با تأخیر مواجه شده است که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی افزود: بانکها نیز تاکنون عملکرد ضعیفی در پرداخت تسهیلات داشتهاند، به طوری که رقم پرداختی بانکها بسیار کمتر از تعهدات است که این موضوع نیز روند پیشرفت پروژهها را کند کرده است.
ابراهیمی تصریح کرد: ضروری است برنامه جبرانی منسجم و مشخصی برای رفع عقبماندگی پروژهها تدوین شود و دلایل اصلی تأخیرها بهطور دقیق شناسایی و به شورای مسکن استان گزارش شود.
وی با انتقاد از عملکرد سه پیمانکار اصلی در استان گفت: کارکرد فعلی پیمانکاران مطلوب نیست و باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح عملکرد آنها اقدام شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسائل مربوط به زیرساختهای مورد نیاز پروژهها نیز باید همزمان با ساخت واحدها حل شود تا شاهد تحویل به موقع و بدون مشکل واحدها باشیم.
ابراهیمی افزود: شرکت کیسون نیز از پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی خارج شده است و جایگزین آن باید در اسرع وقت تعیین شود، همچنین عدم انجام تعهدات شرکت کیسون نیز باید بهطور جدی پیگیری شود.
وی تاکید کرد: تعویق در پروژهها و مشکلات ناشی از آن نباید بار مالی بر دوش مردم گذاشته شود و مدیران، ناظران و پیمانکاران باید مسئولیت کامل این موضوع را بپذیرند.
