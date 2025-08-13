  1. استانها
انتصاب سرپرستان دفاتر پدافند غیرعامل و فنی استانداری اردبیل

اردبیل- طی احکام جداگانه از سوی استاندار اردبیل، سرپرستان دفاتر پدافند غیرعامل و فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری اردبیل منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکام جداگانه از سوی مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، طاهر براتچیان به عنوان سرپرست دفتر پدافند غیرعامل و بهنام اقبالی به عنوان سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری اردبیل منصوب شدند.

گفتی است طاهر براتچیان سوابقی همچون سرپرست فرمانداری نیر و معاون فرماندار نیر و بهنام اقبالی سوابقی همچون معاون دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری اردبیل و معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار گرمی را در کارنامه اجرایی خود دارند.

استاندار اردبیل همچنین از خدمات محمدحسن پستی و شجاع اقبالی مدیران کل سابق این دفاتر قدردانی کرد.

