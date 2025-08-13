به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی در جریان بازدید استاندار سیستان و بلوچستان از پروژه بزرگراهی زاهدان - بیرجند اظهار داشت: کل طول مسیر ارتباطی زاهدان تا بیرجند ۲۱۱ کیلومتر در حوزه این استان است که تاکنون ۱۵۰ کیلومتر آن به بزرگراه تبدیل شده و در حال بهرهبرداری است.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: در حال حاضر ۳۶ کیلومتر بزرگراه با اعتبار ۱۴ هزار میلیارد ریال در این محور مهم ارتباطی استان توسط این اداره کل در دست ساخت قرار دارد که با پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۰ درصد، نیازمند تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل نهایی است.
وی گفت: تأمین این منابع مالی بهموقع میتواند روند اجرا را تسریع کرده و این بخش از پروژه را در مدت زمان کوتاهتری به مرحله بهرهبرداری برساند.
پارسی تصریح کرد: توسعه این مسیر نه تنها به کاهش تصادفات جادهای و افزایش ایمنی سفر کمک میکند، بلکه نقش مهمی در ارتقا کیفیت زندگی مردم، کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و تسهیل مبادلات تجاری میان استانهای شرقی کشور خواهد داشت.
وی ابراز داشت: محور زاهدان - بیرجند یکی از محورهای استراتژیک کشور در اتصال شرق به جنوب شرق بشمار میرود و میتواند نقش بسزایی در تقویت پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان دیگر نقاط کشور با سیستان و بلوچستان ایفا کند.
پارسی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۴۷ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی توسط این اداره کل در دست ساخت است، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای جادهای در این استان نهتنها زمینهساز رونق اقتصادی، بلکه پیشنیاز اساسی برای بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای مرزی، ترانزیتی و گردشگری استان است.
