به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بابایی با اشاره به اقدامات زیرساختی باشگاه گفت: خوشحالم که در نخستین صد روز مسئولیت، یکی از پروژههای مهم باشگاه، یعنی راهاندازی نخستین کلینیک تخصصی فیزیوتراپی ورزشی در اردکان، وارد فاز اجرایی شد. محل این مرکز با همکاری معاونت توسعه و زیرساخت باشگاه جانمایی و تأیید شده و بهزودی تجهیزات و دستگاههای لازم، آماده سفارش و سپس بهرهبرداری خواهد بود. این کلینیک، خدمات خود را به ورزشکاران کلیه رشتههای باشگاه، پرسنل و همکاران شرکت چادرملو و شهروندان فهیم اردکانی با شرایط ویژه ارائه خواهد داد.
وی درباره عملکرد باشگاه در فصل نقل و انتقالات گفت: جا دارد ابتدا از حمایتهای مدیران عالی شرکت و شخص مدیرعامل دکتر فرید دهقانی تشکر و قدردانی کنم. بر اساس سیاست و راهبرد ثبات، حفظ شاکله اصلی تیم فوتبال و تأمین خواستههای کادر فنی، در دستور کار قرار گرفت. با ستارههای فصل گذشته از جمله هادی حبیبینژاد و علیخدادادی (که قرارداد نداشتند) تمدید کردیم. در بخش بازیکنان خارجی نیز با وجود فضاسازی رسانههای معاند و پروژه ایرانهراسی، موفق شدیم ادسون ماردن از برزیل (دروازه بان)، سگوندا (مدافع چپ) و رینی (مهاجم) از اکوادور را حفظ یا جذب کنیم. همچنین ژوزه موریرا مربی پرتغالی، به عنوان مربی بدنساز و تمریندهنده اروپایی تیم به کادر اضافه شد. از لیگ برتر نیز رضا جبیره، علیرضا آرتا، مبین قجوقی، ایلیا نگهداری و رضا میرزایی را جذب کردیم. جذب یک ستاره دیگر لیگ برتری در اخرین لحظات در دستور کار است. البته این را هم باید اضافه کنم که ما در حفظ شاکله اصلی تیم، حتی از تیم تراکتور که قهرمان لیگ برتر و سوپرجام شده هم بهتر عمل کردیم. درباره علیرضا صفری بازیکن جوان تیم هم باید اضافه کنم که او بازیکن تیم ماست و بزودی در تمرینات چادرملو اردکان حاضر خواهد شد. متأسفانه با مشاورههای غلط، چند روزی در تمرینات ما حاضر نشد اما بزودی به تمرینات باز خواهد گشت.
بابایی با تأکید بر اهداف فصل جاری افزود: سال دوم حضور در لیگ برتر، از منظر مدیریتی و فنی دشوارتر از سال اول است. هدف ما، تثبیت جایگاه باشگاه و حرکت به سمت رتبه تکرقمی است. در این رهگذر جا دارد از زحمات اعضای محترم هیأت مدیره باشگاه، سایر همکارانم و مسئولین شهرستان و استان قدردانی کنم. همچنین سعی داریم با جوانگرایی هدفمند، بازیکنان مستعد را شناسایی و پرورش دهیم و در آینده به بازار فوتبال ایران معرفی کنیم که برای تسلط در این بازار، احتیاج به تیمداری در سطوح پایه مثل جوانان و امید داریم. در همین راستا با دعوت از یکی از چهرههای بازیکن ساز و خوشنام فوتبال ایران، آقای حمید علیدوستی بنا داریم آکادمیها و تیمهای پایه باشگاه را در سطح اردکان و استان و سپس ملی توسعه دهیم تا از فرهنگ آمادهخوری، حاضریخوری و مصرفی به تولید، به پرورش و سودآوری برسیم که این طرح برنامه میان مدت ۳ تا ۵ ساله دارد.
مدیرعامل چادرملواردکان سپس به فعالیت سایر رشتههای ورزشی اشاره کرد: باشگاه چادرملو صرفاً یک تیم فوتبال نیست. در ۶ رشته دیگر جز فوتبال فعال هستیم. تمرینات تیم لیگ برتری والیبال آغاز شده و در هفته دفاع مقدس، میزبان جام شهدا «یادواره شهید کمالی» خواهیم بود. در شمشیربازی، مربی اهل کشور روسیه در حال کار با دختران و پسران است. در لیگ برتر ساحلی با ۳ بازیکن یزدی و سپردن محوریت تیم به کادر و بازیکنان بومی و اردکانی، پیروز ۲ هفته ابتدایی شدیم و جزو مدعیان اصلی رتبه خوب در جدول هستیم. تیم دوومیدانی بانوان با ترکیب بومی برای لیگ برتر آماده میشود. بدمینتون و آکادمی فوتبال و همینطور فوتسال فعالیت خود را از سر گرفتهاند.
بابایی خطاب به هواداران و ورزشکاران گفت: باشگاه چادرملو اردکان بر پایه انسجام، برنامهریزی و تعهد به توسعه ورزش شهرستان اردکان و استان یزد پیش میرود. طبق تاکید مدیران شهرستان، دو اصل شناسایی نفرات مستعد بومی و توانمندسازی را در پروژه بومیسازی در دستور کار قرار دادهایم. مسیر پیشرو آسان نیست اما با تلاش همه ارکان باشگاه و حمایت هواداران، به موفقیتهای بزرگتری دست خواهیم یافت.
