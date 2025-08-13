افزایش ۴۰درصدی مستمری و ساخت ۴۶هزار واحد مسکونی برای مددجویان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی غروب چهارشنبه در حاشیه سفر به سمنان و گفت‌وگو با خبرنگاران در محل اداره کل بهزیستی سمنان بابیان اینکه از مهمترین رویکردهای این سازمان توانمند سازی جوامع هدف است، ابراز داشت: از این رو برنامه‌های مختلفی در سطح کشور دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۷۰ برنامه فعال در زمینه مختلف اجرا می‌شود، افزود: این برنامه‌ها نقش حمایتی برای ارتقا کیفیت زندگی جامعه هدف را ایفا خواهند کرد.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه به دنبال کاهش وابستگی جامعه هدف و کمک به استقلال آنها هستیم، ابراز داشت: به این منظور مستمری‌ها ۴۰ درصد افزایش داشته که در این بین شاهد رشد ۴۳ درصد مستمری خانواده محور و ۸۰ درصد مراکز شبه خانواده هستیم.

حسینی با بیان اینکه تأمین مسکن دیگر برنامه این سازمان برای توانمندی و ارتقا سبک زندگی توان خواهان است، تصریح کرد: ۴۶ هزار واحد مسکونی برای توان خواهان در دست ساخت است.

وی با بیان اینکه بخشی از این واحدها تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد، افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام گرفته برای سال جاری ۲۱۰ هزار واحد مسکونی تحویل توان خواهان می‌شود.