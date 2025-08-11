به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صفرنژاد عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی اظهار کرد: امسال بیشترین سهم اعتبارات به حوزه راه‌ها اختصاص یافته و در هفته دولت ۶۶ پروژه با مجموع سرمایه‌گذاری ۴۱۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار بردسکن بر حفظ شأن و جایگاه رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: رؤسای ادارات باید ارتباط دوطرفه و مستمر با خبرنگاران داشته باشند و خبرنگاران نیز می‌توانند در تمامی جلسات فرمانداری و ادارات حضور یافته و گزارش تهیه کنند.

وی اولویت نخست خود از آغاز مسئولیت را تقویت زیرساخت‌های شهرستان عنوان کرد و افزود: بخش عمده اعتبارات امسال به حوزه راه‌ها اختصاص یافته است؛ از جمله پروژه دو بانده کردن محور خلیل‌آباد- بردسکن که هم‌اکنون در حال اجراست و سرعت بیشتری خواهد گرفت.

صفرنژاد با اشاره به روکش آسفالت محور بردسکن- سبزوار و برنامه‌ریزی برای بهسازی ۵۰ کیلومتر از راه‌های شهرستان با همکاری معادن، اظهار کرد: محور بجستان - بردسکن نیازمند بازسازی فوری است و امیدواریم با تأمین اعتبار، این مسیر نیز بهبود یابد.

فرماندار بردسکن به دیگر پروژه‌های عمرانی نیز اشاره کرد و گفت: پروژه ساخت مخزن ذخیره آب، حفر یک چاه جدید، استفاده از پساب برای فضای سبز، اجرای طرح بازنگری نقشه شهر و تکمیل پارک ۱۴ هکتاری ولیعصر از جمله برنامه‌های در دست اجراست.

وی از برنامه‌های دولت برای چهار خطه کردن محور اسفراین به سبزوار به بردسکن خبر داد و افزود: در حوزه مسکن ملی نیز با وجود تأخیر، زیرساخت سایت ۴۸ هکتاری آماده شده و پیگیری‌ها برای تصویب زمین ۱۰۵ هکتاری و ۱۰۰۰ هکتاری در دست پیگیری قرار دارد لذا مجموع متقاضیان در شهرستان بیش از ۲۸۰۰ نفر به همراه ۵۰۰ نفر در طرح جمعیتی هستند.

صفرنژاد با بیان اینکه مشکل ناترازی برق یک چالش کشوری است، گفت: برای حل این مشکل، استفاده از پنل‌های خورشیدی در چاه‌های کشاورزی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار گرفته و زمین کافی نیز برای این طرح‌ها اختصاص خواهد یافت.

فرماندار بردسکن از تغییر و جابجایی ۶ مدیر شهرستان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این تغییرات با هدف سرعت‌بخشی به روند توسعه شهرستان انجام می‌شود.