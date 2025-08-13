  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶

پخش آنلاین آیین پیاده‌روی اربعین؛ با زائران کربلای معلی هم‌قدم شوید

پخش آنلاین آیین پیاده‌روی اربعین؛ با زائران کربلای معلی هم‌قدم شوید

بسترهای پخش زنده مثل آپارات آیین پیاده‌روی اربعین را به صورت آنلاین و لحظه‌به‌لحظه برای جاماندگان به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با فرارسیدن اربعین حسینی، به سنت هر سال میلیون‌ها نفر از ارادتمندان امام حسین‌ (ع) از سراسر جهان در مسیرهای منتهی به کربلای معلی همقدم می‌شوند تا بزرگترین همایش عظیم انسانی را شکل بدهند.

برای آن دسته از مشتاقانی که به دلایلی توفیق حضور در این راهپیمایی را به دست نمی‌آورند، پخش برخط این آیین فرصتی است تا از راه دور همراه این جریان شوند.

سایت آپارات با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پخش زنده خود، لحظه‌به‌لحظه این رویداد را برای جاماندگان به تصویر می‌کشد و کاربران می‌توانند از طریق این بستر، صحنه‌های ناب پیاده‌روی زائران، گفتگو با عاشقان حسینی، سخنرانی‌های علما و مبلغان و نیز مراسم مداحی و مرثیه‌خوانی مرتبط با اربعین را تماشا کنند.

این پخش زنده تنها منحصر به مسیر نجف تا کربلا نیست، پوشش زنده عزاداری از بقاع متبرکه همچون حرم حضرت معصومه (س) و مشهد مقدس از دیگر ظرفیت‌های ویژه این سایت در این ایام است.

کد خبر 6559846
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها