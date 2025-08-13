به گزارش خبرگزاری مهر، با فرارسیدن اربعین حسینی، به سنت هر سال میلیونها نفر از ارادتمندان امام حسین (ع) از سراسر جهان در مسیرهای منتهی به کربلای معلی همقدم میشوند تا بزرگترین همایش عظیم انسانی را شکل بدهند.
برای آن دسته از مشتاقانی که به دلایلی توفیق حضور در این راهپیمایی را به دست نمیآورند، پخش برخط این آیین فرصتی است تا از راه دور همراه این جریان شوند.
سایت آپارات با بهرهگیری از زیرساختهای پخش زنده خود، لحظهبهلحظه این رویداد را برای جاماندگان به تصویر میکشد و کاربران میتوانند از طریق این بستر، صحنههای ناب پیادهروی زائران، گفتگو با عاشقان حسینی، سخنرانیهای علما و مبلغان و نیز مراسم مداحی و مرثیهخوانی مرتبط با اربعین را تماشا کنند.
این پخش زنده تنها منحصر به مسیر نجف تا کربلا نیست، پوشش زنده عزاداری از بقاع متبرکه همچون حرم حضرت معصومه (س) و مشهد مقدس از دیگر ظرفیتهای ویژه این سایت در این ایام است.
