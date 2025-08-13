معرفی سرپرست جدید دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی قبل گمانه‌زنی‌هایی در مورد تغییر ریاست دانشگاه صنعتی مطرح شده بود.

شنیده‌ها حاکی از این است که دکتر محمد مسعود تجریشی به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی شریف از سوی وزیر علوم معرفی خواهد شد.

محمد مسعود تجریشی پیش از این سابقه معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، ریاست پارک علم و فناوری شریف، معاونت پژوهش و فناوری شریف، ریاست مرکز تحقیقات سنجش از دور شریف و عضویت در کمیته مشورتی بین المللی آب معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو را برعهده داشته است.

در حال حاضر سید عباس موسوی ریاست دانشگاه را به عهده دارد.