کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر چهارشنبه در نشست شورای سرمایه‌گذاری کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم تسریع در روند جذب سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد.

وی با تاکید بر حمایت تمام قد از صنایع بزرگ و متوسط اشتغال‌زا، اظهار کرد: وقتی یک کارخانه بزرگ در استان مستقر می‌شود، برای هزاران نفر شغل ایجاد می‌کند و همه تلاش ما مسئولان به عنوان خدمت‌گزار مردم هم ایجاد اشتغال برای مردم است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه باید به معنای واقعی فرش قرمز برای سرمایه‌گذار پهن کنیم، افزود: حل مشکلات مردم و توسعه اقتصادی نیازمند همکاری تمام دستگاه‌هاست، این تنها وظیفه یک بخش خاص نیست، بلکه مسئولیت همه نهادهای دولتی و اجرایی است.

وی بیان کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید حساسیت بیشتری در پیگیری طرح‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند و اگر قرار است پیشرفتی اتفاق بیفتد، همه باید با همکاری یکدیگر این مسیر را هموار کنیم.

رحمانی با بیان اینکه، جذب سرمایه‌گذار نیازمند پیگیری مستمر است، ابراز کرد: سرمایه‌گذاران خود به‌خود مراجعه نمی‌کنند این وظیفه مسئولان است که با برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد بسترهای لازم، آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در استان جذب کنند.

وی با بیان اینکه، اگر امروز برای رفع موانع سرمایه‌گذاری وقت نگذاریم، فردا شاهد افزایش فاصله توسعه‌ای با سایر استان‌ها خواهیم بود، تصریح کرد: وقتی به عنوان استاندار تا این اندازه پیگیر جذب سرمایه‌گذار هستم مدیران باید دو برابر وقت بگذارند که پیشرفت و توسعه استان اینگونه محقق می‌شود.

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری در استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی استان، گفت: خوشبختانه بر اساس آخرین آمار، نرخ بیکاری استان از ۹ درصد به حدود شش درصد کاهش یافته و رتبه فضای کسب‌وکار استان نیز از جایگاه ۳۱ به وضعیت بهتری ارتقا پیدا کرده است که اگر این روند ادامه یابد، شاهد رشد بیشتر در جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهیم بود.

وی با اشاره به دستورالعمل‌های جدید دولت در زمینه تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: بر اساس بخشنامه‌های اخیر، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» هستند.

وی ادامه داد؛: یعنی قبل از اینکه سرمایه‌گذار مشخصی معرفی شود، باید زمین‌های آماده، مجوزهای لازم و زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرک‌های صنعتی، بخش‌های کشاورزی، گردشگری و معدن فراهم باشد تا به محض مراجعه متقاضی، فرآیند سرمایه‌گذاری سریع‌تر انجام شود.

رحمانی بیان کرد: مجوز بدون نام به این معنا است که سرمایه‌گذار نیازی به طی کردن مراحل طولانی اداری نداشته باشد و تمامی مجوزهای لازم از قبل صادر شده باشد و این رویکرد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار است و تمام دستگاه‌ها باید آن را جدی بگیرند.

وی با اشاره به در پیش بودن سفر رئیس جمهور به استان گفت: دستگاه‌های اقتصادی تا قبل از سفر دکتر پزشکیان به استان هر کدام یک بسته اقتصادی بدون نام که شامل ۲۰ طرح سرمایه‌گذاری باشد تعریف کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی استان گزارش دقیقی از زمین‌های آماده‌سازی شده، بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام و اقدامات انجام شده برای تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذار را ارائه دهند.

وی تاکید کرد: پیگیری مصوبات این جلسه بر عهده معاون اقتصادی استانداری و مدیران مربوطه گذاشته شد تا با نظارت مستمر، شتاب بیشتری در روند توسعه اقتصادی استان ایجاد شود.