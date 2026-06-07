به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در نشست کارگروه اقتصادی استان با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: کشور در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد و در چنین شرایطی باید به صورت مستمر وضعیت بازار، تولید، سرمایه‌گذاری، عمران و ساخت‌وساز رصد شود.

وی افزود: همه مسئولان در این شرایط یک تکلیف ملی بر عهده دارند و آن حضور در کنار مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان است و هیچ دستگاهی نباید از این مسئولیت مهم غفلت کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته‌های حمایتی متعددی را برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی تدوین کرده‌اند و سازوکارهای لازم نیز پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: این بسته‌های حمایتی باید با نگاه کارشناسی و با اولویت رفع مشکلات واحدهای آسیب‌دیده اجرایی شود و در مراحل بعد نیز واحدهای نیمه‌تمامی که نیازمند سرمایه ثابت و سرمایه در گردش هستند مورد حمایت قرار گیرند.

رحمانی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق این برنامه‌ها افزود: تمامی بسته‌های حمایتی باید احصا و به‌صورت شفاف برای مردم و فعالان اقتصادی تشریح شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز موظف‌اند از طریق رسانه‌ها به ویژه صداوسیمای مرکز استان نسبت به تبیین این برنامه‌ها اقدام کنند.

وی در ادامه به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان اشاره کرد و گفت: پیگیری مصوبات این سفر در دو بخش عمرانی و اقتصادی به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و جلسات مرتبط نیز به شکل منظم برگزار می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بر اساس مصوبات سفر رئیس‌جمهور، ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش اقتصادی استان پیش‌بینی شده که هفت هزار میلیارد تومان از این میزان باید در سال جاری جذب شود.