کاهش بیکاری و ایجاد ۲۲۲۶ شغل جدید در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو ظهر شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری‌های مهر به وضعیت اشتغال در استان و برنامه‌های دولت برای کاهش بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی پرداخت.

هلاکو با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در راستای حفظ اشتغال و جلوگیری از انقطاع در پرداخت حقوق کارگران، گفت: در شرایطی که ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی وجود دارد، تمام تلاش ما این است که اشتغال موجود حفظ شود و کارگران با مشکلات کمتری مواجه شوند.

وی افزود: در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴، توانسته‌ایم دو هزار و ۲۲۶ شغل جدید ایجاد کنیم. این آمار نشان‌دهنده موفقیت در مدیریت اشتغال در شرایط سخت اقتصادی است. این اشتغال‌ها حتی بدون اعلام سهمیه‌های شهرستانی و با استفاده از منابع موجود از قبل تحقق یافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین به تعهد اشتغال استان برای سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و اظهار کرد: تعهد اشتغال استان گلستان برای امسال، حدود ۲۰ هزار شغل است. این تعهد با توجه به نیازهای شهرستان‌ها و تخصص‌های موردنیاز، به گونه‌ای توزیع خواهد شد که پاسخگوی بازار کار استان باشد.

وی در ادامه توضیح داد: یکی از تغییرات مهم در برنامه اشتغال سال ۱۴۰۴، تمرکز بر اشتغال تخصصی و بر اساس کدهای آی‌سی است. به این معنی که هر دستگاه اجرایی موظف است اشتغال‌های خود را در حوزه‌های خاصی مانند کشاورزی، دامداری و پرورش منابع دامی، ایجاد کند. این رویکرد به ما کمک می‌کند که اشتغال‌ها هدفمندتر و متناسب با نیازهای استان ایجاد شود.

اشتغال در دوران چالش‌های اقتصادی

هلاکو همچنین درباره تأثیر مشکلات اقتصادی و ناترازی‌ها بر وضعیت اشتغال توضیح داد و گفت: ناترازی‌ها در زمینه انرژی و سایر مسائل اقتصادی باعث شده تا برخی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکلاتی در تأمین هزینه‌ها و ادامه تولید مواجه شوند، اما خوشبختانه با مدیریت درست و همکاری دستگاه‌های اجرایی، توانسته‌ایم تا حد زیادی از این مشکلات عبور کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان افزود: با وجود این چالش‌ها، آمار بیکاری در استان گلستان در مقایسه با سال گذشته کمتر شده است، و این نشان‌دهنده موفقیت در مدیریت اشتغال و ایجاد فرصت‌های جدید است.

اشتغال در بخش تعاون

هلاکو همچنین در مورد نقش بخش تعاون در ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد استان گفت: بخش تعاون می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد استان داشته باشد، اما متأسفانه سهم این بخش هنوز آنطور که باید باشد، نیست. در حال حاضر تلاش‌هایی برای تخصیص اعتبارات ویژه به تعاونی‌ها در استان صورت گرفته و امیدواریم این روند در سال‌های آینده ادامه یابد.

وی تأکید کرد: در آینده، سهم تعاونی‌ها در اقتصاد استان افزایش خواهد یافت، و ما در تلاش هستیم که با کمک اعتبارات ویژه، اشتغال‌زایی در این بخش را تقویت کنیم. این کار می‌تواند به توسعه پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان کمک کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان با تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، افزود: برای ایجاد اشتغال پایدار و مقابله با بیکاری، باید به همه بخش‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم و از ظرفیت‌های موجود به نحو احسن استفاده کنیم.

