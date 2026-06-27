به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحمت‌پور عصر شنبه در جلسه شورای سرمایه‌گذاری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: برای نخستین بار در استان، شبکه‌ای هوشمند با بهره‌گیری از سامانه‌های هوش مصنوعی، دستیارهای فنی و بانک اطلاعاتی یکپارچه راه‌اندازی خواهد شد تا بتواند پاسخ‌گوی لحظه‌ای نیازهای حوزه سرمایه‌گذاری باشد.

وی افزود: اطلاعات مورد نیاز به صورت کاملاً خودکار جمع‌آوری شده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان قرار می‌گیرد که این اقدام زمینه ایجاد یک بانک اطلاعاتی گسترده و کارآمد را فراهم خواهد کرد.

دبیر اجرایی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در اقتصاد، گفت: باید آثار توسعه اقتصادی در زندگی روزمره مردم، معیشت، فرهنگ و آموزش فرزندان قابل مشاهده باشد و اقتصاد به معنای واقعی بر سر سفره مردم بنشیند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت برای جوانان افزود: باید فضایی فراهم شود تا نخبگان و جوانان استان بتوانند ایده‌های خود را در داخل کشور و استان عملیاتی کنند و انگیزه‌ای برای ماندن و فعالیت در زادگاه خود داشته باشند.

رحمت پور با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد به دلیل موقعیت جغرافیایی، استانی کریدوری محسوب می‌شود، تصریح کرد: همجواری با پنج استان مهم کشور ظرفیت مناسبی برای توسعه مبادلات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است که باید از آن بهره گرفت.

وی از تشکیل نخستین مرکز مطالعات راهبردی دائمی استان خبر داد و گفت: این مرکز می‌تواند در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، اقتصاد شهری و برنامه‌ریزی شهری نقش مؤثری ایفا کند؛ زیرا کیفیت زیرساخت‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و دسترسی به نیروی انسانی متخصص از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذار است.

دبیر اجرایی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد همچنین از طراحی یک پلتفرم جامع سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: این سامانه با یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات، موجب کاهش سردرگمی متقاضیان و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم نگاه بین‌المللی به توسعه اقتصادی اظهار کرد: استان باید از ظرفیت‌هایی مانند کشورهای عضو بریکس و تعامل با شرکت‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نخبگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای جذب منابع و توسعه همکاری‌ها استفاده کند.

رحمت‌پور در پایان اضافه کرد: ایده‌های نوآورانه باید به مدل‌های اقتصادی تبدیل شوند تا سرمایه‌های خرد مردم نیز وارد چرخه تولید و اقتصاد دانش‌بنیان شده و زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در توسعه اقتصادی استان فراهم شود.