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۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

راه‌اندازی شبکه هوشمند پاسخ‌گوی سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد

راه‌اندازی شبکه هوشمند پاسخ‌گوی سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- دبیر اجرایی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد از راه‌اندازی شبکه هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی، ایجاد نخستین مرکز مطالعات راهبردی دائمی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحمت‌پور عصر شنبه در جلسه شورای سرمایه‌گذاری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: برای نخستین بار در استان، شبکه‌ای هوشمند با بهره‌گیری از سامانه‌های هوش مصنوعی، دستیارهای فنی و بانک اطلاعاتی یکپارچه راه‌اندازی خواهد شد تا بتواند پاسخ‌گوی لحظه‌ای نیازهای حوزه سرمایه‌گذاری باشد.

وی افزود: اطلاعات مورد نیاز به صورت کاملاً خودکار جمع‌آوری شده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان قرار می‌گیرد که این اقدام زمینه ایجاد یک بانک اطلاعاتی گسترده و کارآمد را فراهم خواهد کرد.

دبیر اجرایی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در اقتصاد، گفت: باید آثار توسعه اقتصادی در زندگی روزمره مردم، معیشت، فرهنگ و آموزش فرزندان قابل مشاهده باشد و اقتصاد به معنای واقعی بر سر سفره مردم بنشیند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت برای جوانان افزود: باید فضایی فراهم شود تا نخبگان و جوانان استان بتوانند ایده‌های خود را در داخل کشور و استان عملیاتی کنند و انگیزه‌ای برای ماندن و فعالیت در زادگاه خود داشته باشند.

رحمت پور با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد به دلیل موقعیت جغرافیایی، استانی کریدوری محسوب می‌شود، تصریح کرد: همجواری با پنج استان مهم کشور ظرفیت مناسبی برای توسعه مبادلات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است که باید از آن بهره گرفت.

وی از تشکیل نخستین مرکز مطالعات راهبردی دائمی استان خبر داد و گفت: این مرکز می‌تواند در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، اقتصاد شهری و برنامه‌ریزی شهری نقش مؤثری ایفا کند؛ زیرا کیفیت زیرساخت‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و دسترسی به نیروی انسانی متخصص از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذار است.

دبیر اجرایی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد همچنین از طراحی یک پلتفرم جامع سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: این سامانه با یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات، موجب کاهش سردرگمی متقاضیان و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم نگاه بین‌المللی به توسعه اقتصادی اظهار کرد: استان باید از ظرفیت‌هایی مانند کشورهای عضو بریکس و تعامل با شرکت‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نخبگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای جذب منابع و توسعه همکاری‌ها استفاده کند.

رحمت‌پور در پایان اضافه کرد: ایده‌های نوآورانه باید به مدل‌های اقتصادی تبدیل شوند تا سرمایه‌های خرد مردم نیز وارد چرخه تولید و اقتصاد دانش‌بنیان شده و زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در توسعه اقتصادی استان فراهم شود.

کد مطلب 6872473

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