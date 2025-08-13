  1. ورزش
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۰۴

جواد نکونام تبرئه شد

سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال از شکایت دو داور مطرح فوتبال ایران تبرئه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال مصاحبه‌های جواد نکونام علیه داوران قضاوت کننده دیدارهای استقلال در لیگ بیست و سوم، پیام و بیژن حیدری از وی شکایت کردند.

رحمان بیات وکیل سرمربی سابق استقلال در این مورد به خبرنگار مهر گفت: پس از شکایت بیژن و پیام حیدری از جواد نکونام، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ قرار منع تعقیب صادر کرد.

وی‌ادامه داد: پس از مصاحبه جواد نکونام در پایان لیگ ۲۳ و اعتراض به نحوه قضاوت برادران حیدری در بازی‌های استقلال، شکایتی به طرفیت جواد نکونام مطرح گردید که پس از گذشت نزدیک به یکسال با صدور قرار منع تعقیب مختومه شد.

کد خبر 6559877

