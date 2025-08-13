جواد نکونام تبرئه شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال مصاحبههای جواد نکونام علیه داوران قضاوت کننده دیدارهای استقلال در لیگ بیست و سوم، پیام و بیژن حیدری از وی شکایت کردند.
رحمان بیات وکیل سرمربی سابق استقلال در این مورد به خبرنگار مهر گفت: پس از شکایت بیژن و پیام حیدری از جواد نکونام، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ قرار منع تعقیب صادر کرد.
ویادامه داد: پس از مصاحبه جواد نکونام در پایان لیگ ۲۳ و اعتراض به نحوه قضاوت برادران حیدری در بازیهای استقلال، شکایتی به طرفیت جواد نکونام مطرح گردید که پس از گذشت نزدیک به یکسال با صدور قرار منع تعقیب مختومه شد.
