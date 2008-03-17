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۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۶

بزرگترین مسجد اوگاندا افتتاح می‌شود

بزرگترین مسجد اوگاندا افتتاح می‌شود

بزرگترین مسجد اوگاندا چهارشنبه 29 اسفندماه با حضور رؤسای کشورهای آفریقایی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، مسئولان اوگاندا در کامپالا پایتخت این کشور اعلام کردند: بزرگترین مسجد اوگاندا چهارشنبه 29 اسفند ماه با حضور دهها نفر از رؤسای جمهور آفریقا چون رواندا، چاد، سودان، تانزانیا، سنگال، مالزی، نیجر و کنیا طی مراسمی رسمی افتتاح خواهد شد.

این مسجد با هزینه معمر قذافی رهبر لیبی به اتمام رسیده است از این رو به این مسجد نام رهبر لیبی را داده اند.

این مسجد دارای سبک معماری بسیار زیبایی است که در آفریقا منحصر به فرد بوده و گنجایش بیش از 12 هزار نفر را دارد. این مسجد از شاهکارهای معماری به شمار می رود که به زیبایی شهر کامپالا می افزاید و آن را افتخار شهر و افتخار مردم اوگاندا می دانند.

علاوه بر رؤسای جمهور بیش از 3 هزار و 500 نماینده برای افتتاح این مسجد حضور خواهند داشت که پس از آن گردهمایی ویژه ای را در زمینه مسائل موجود در آفریقا و بحران دارفور برگزار می کنند.

کد مطلب 655995

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