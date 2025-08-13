  1. استانها
محدودیت‌های ترافیکی ویژه پیاده‌روی جاماندگان اربعین در سنندج اعلام شد

سنندج- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان از اجرای محدودیت‌های تردد و تمهیدات ویژه ترافیکی در روز پنجشنبه ۲۳ مرداد همزمان با برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در سنندج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی‌زاده شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در سنندج، محدودیت‌های ترافیکی از ساعات اولیه صبح پنجشنبه ۲۳ مرداد به منظور روان‌سازی ترافیک و تسهیل عبور و مرور اعمال می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه در مسیر میدان لشکر تا مهدیه سنندج در بلوار شبلی ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کردستان ادامه داد: تیم‌های پلیس راهور از ساعت آغاز محدودیت‌ها تا پایان مراسم در نقاط مختلف از جمله میدان لشکر، تقاطع حاجی‌آباد، تقاطع ظفریه، میدان امام شافعی و بلوار شهید شبلی مستقر خواهند بود.

سرهنگ همتی‌زاده با تأکید بر لزوم همکاری شهروندان با عوامل پلیس خاطرنشان کرد: از مردم درخواست می‌شود از توقف در محل‌های ممنوع و طول مسیر پیاده‌روی و معابر منتهی به محل برگزاری مراسم خودداری کرده و با نیروهای پلیس همکاری لازم را داشته باشند.

