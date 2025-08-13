به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی‌زاده شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در سنندج، محدودیت‌های ترافیکی از ساعات اولیه صبح پنجشنبه ۲۳ مرداد به منظور روان‌سازی ترافیک و تسهیل عبور و مرور اعمال می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه در مسیر میدان لشکر تا مهدیه سنندج در بلوار شبلی ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کردستان ادامه داد: تیم‌های پلیس راهور از ساعت آغاز محدودیت‌ها تا پایان مراسم در نقاط مختلف از جمله میدان لشکر، تقاطع حاجی‌آباد، تقاطع ظفریه، میدان امام شافعی و بلوار شهید شبلی مستقر خواهند بود.

سرهنگ همتی‌زاده با تأکید بر لزوم همکاری شهروندان با عوامل پلیس خاطرنشان کرد: از مردم درخواست می‌شود از توقف در محل‌های ممنوع و طول مسیر پیاده‌روی و معابر منتهی به محل برگزاری مراسم خودداری کرده و با نیروهای پلیس همکاری لازم را داشته باشند.