مردم در راهپیمایی جاماندگان اربعین با پلیس راهور همکاری خوبی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از همکاری خوب شهروندان تهرانی با پلیس راهور در زمینه محدودیت‌های ترافیکی مراسم پیاده‌روی اربعین خبر داد.

وی درباره آخرین وضعیت و تمهیدات ترافیکی پلیس راهور برای «پیاده‌روی جاماندگان اربعین» اظهار کرد: مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین از میدان امام حسین تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) است و این مراسم از صبح امروز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تمهیدات ترافیکی به منظور هرچه باشکوه‌تر پیاده‌روی جاماندگان اربعین درنظر گرفته‌ایم، گفت: شهروندان در زمینه پارک خودرو در محل‌های در نظر گرفته شده و همچنین توجه به محدودیت‌های ترافیکی با پلیس راهور همکاری بسیار خوبی دارند. پلیس راهور از شهروندان به دلیل همکاری در زمینه محدودیت‌های ترافیکی کمال قدردانی را دارد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه محدودیت‌های ترافیکی تا پایان مراسم ادامه دارد، گفت: شهروندان برای اطلاع از جزئیات محدودیت‌های ترافیکی و آگاهی از مسیرهای جایگزین می‌توانند سایت مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ مراجعه کنند.