  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۰

مردم در راهپیمایی جاماندگان اربعین با پلیس راهور همکاری خوبی دارند

مردم در راهپیمایی جاماندگان اربعین با پلیس راهور همکاری خوبی دارند

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از همکاری خوب شهروندان تهرانی با پلیس راهور در زمینه محدودیت‌های ترافیکی مراسم پیاده‌روی اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از همکاری خوب شهروندان تهرانی با پلیس راهور در زمینه محدودیت‌های ترافیکی مراسم پیاده‌روی اربعین خبر داد.

وی درباره آخرین وضعیت و تمهیدات ترافیکی پلیس راهور برای «پیاده‌روی جاماندگان اربعین» اظهار کرد: مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین از میدان امام حسین تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) است و این مراسم از صبح امروز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تمهیدات ترافیکی به منظور هرچه باشکوه‌تر پیاده‌روی جاماندگان اربعین درنظر گرفته‌ایم، گفت: شهروندان در زمینه پارک خودرو در محل‌های در نظر گرفته شده و همچنین توجه به محدودیت‌های ترافیکی با پلیس راهور همکاری بسیار خوبی دارند. پلیس راهور از شهروندان به دلیل همکاری در زمینه محدودیت‌های ترافیکی کمال قدردانی را دارد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه محدودیت‌های ترافیکی تا پایان مراسم ادامه دارد، گفت: شهروندان برای اطلاع از جزئیات محدودیت‌های ترافیکی و آگاهی از مسیرهای جایگزین می‌توانند سایت مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ مراجعه کنند.

کد خبر 6560103

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها