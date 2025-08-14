  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

راهپیمایی جاماندگان اربعین در بجنورد

راهپیمایی جاماندگان اربعین در بجنورد

بجنورد- راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در بجنورد برگزار شد.

دریافت 52 MB
کد خبر 6560082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها