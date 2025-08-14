آب مهمترین موضوع خبرهای حوزه انرژی در هفته گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، اخباری چون کاهش ۴۲ درصدی ورودی سدها و تهران آب ندارد از مهمترین اخبار آب و انرژی در هفته گذشته بودند.

تهران آب ندارد

محمد تقی حسین زاده مدیر عامل آبفای منطقه پنج گفت: میزان آب موجود سدها برای تهران تا پایان شهریور است و با توجه به وضعیت موجود مردم در راستای مدیریت مصرف ما را یاری کنند تا از این شرایط عبور کنیم.

رشد ۷۱ درصدی تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی طی یک سال

محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با اعلام این خبر گفت: تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی با ۷۱ درصد رشد از ۳۵۷ میلیون کیلووات ساعت به ۶۱۰ میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته است.

طرزطلب در همین باره به تولید نیروگاه‌های بادی اشاره کرد و گفت: همچنین تولید برق نیروگاه‌های بادی نیز از ۴۱۳ میلیون کیلووات ساعت به ۴۳۲ میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته است.

پروژه ارتقا ظرفیت سد و نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای سیاه‌بیشه افتتاح شد

فرهاد شبیهی مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران گفت: پروژه ارتقا ظرفیت مخازن سدها و نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای سیاه‌بیشه به میزان ۲۰۸ گیگاوات‌ساعت، با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.

استعفای مدیرعامل شرکت ملی نفت تکذیب شد

روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران استعفای حمید بورد را از مدیریت عاملی این شرکت تکذیب کرد.

کاهش ۵۰ درصدی سود پالایشی در یک سال

ناصر عاشوری دبیر انجمن صنفی پالایش کشور گفت: سود پالایشگاه نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است و مطالبات پرداخت نشده از دولت داریم.

ورودی سدها ۴۲ درصد کاهش یافت

از ابتدای سال آبی (مهرماه) تا ۱۸ مرداد میزان ورودی مخازن کل معادل ۲۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مترمکعب بوده که کاهش ۴۲ درصدی ورودی سدها را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

ماینرهای غیرمجاز ۵ درصد برق کشور را می‌بلعند

محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با بیان اینکه فعالیت ماینرهای غیرمجاز علاوه بر فشار مضاعف بر شبکه برق، مانع تأمین پایدار انرژی برای صنایع و بخش تولیدی کشور می‌شود، اظهار داشت: برآورد ما نشان می‌دهد حدود دو هزار مگاوات، معادل پنج درصد مصرف برق کشور و نزدیک به ۲۰ درصد ناترازی میان تولید و مصرف، ناشی از فعالیت ماینرهای غیرمجاز است.

میزان واردات برق در کشور بیش از ۵ برابر صادرات است

محمد الله‌داد معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با اشاره به کاهش شدید صادرات برق در ماه‌های اخیر گفت: صادرات عمده برق کشور که پیش‌تر در قالب قراردادهای بین المللی به عراق انجام می‌شد، این روزها به‌طور کامل متوقف شده و در خصوص کشور افغانستان نیز طبق تعهد بین‌المللی قراردادی است که بسیار کمتر از واردات برق به کشور است.