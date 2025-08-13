واکنش عراقچی به ادعای رویایی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی بامداد پنجشنبه در شبکه ایکس با طرح این سوال که «آیا اگر نتانیاهو خودش اعتراف کند باز هم یهودیستیزی است؟»، نوشت: نتانیاهو در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل گفته است که در یک «مأموریت تاریخی و معنوی» به سر میبرد و علاقه زیادی به دیدگاه «اسرائیل بزرگ» دارد که شامل مناطق متعلق به دولت آینده فلسطین و احیاناً بخشهای از اردن و مصر میشود.
وی افزود: گفتنی است که رسانههای غربی معمولاً هر کسی را که به ایده «اسرائیل بزرگ» صهیونیستها اشاره کند متهم به «یهودیستیزی» میکنند.
وزیر امور خارجه در واکنش به ادعای نتانیاهو درباره «اسرائیل بزرگ» نوشت:
