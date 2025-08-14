به گزارش خبرنگار مهر، در یک صحنه انسانی و تأثیرگذار دو پرستار درمانگاه جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی در شهر کاظمین، ساعاتی را بر بالین بیماری که بدون هیچ همراهی به بیمارستان منتقل شده بود گذراندند و با مراقبت‌های دقیق و دلگرمی‌های صمیمانه، آرامش را به قلب و جان او بازگرداندند.

در جریان ارائه خدمات درمانی جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی به زائران اربعین حسینی در شهر کاظمین، دو پرستار این مجموعه با اقدامی انسانی و سرشار از نوع‌دوستی، ساعاتی را بر بالین بیماری که هیچ همراهی نداشت، گذراندند.

این بیمار که به دلیل ضعف و ناتوانی جسمی در حین زیارت دچار مشکل شده بود، توسط تیم درمانی به بخش مراقبت‌های بیمارستان کاظمین منتقل شد. در حالی که شرایط جسمی و روحی وی نیازمند توجه ویژه بود، دو پرستار با صبوری و دقت کامل، مراحل درمان و مراقبت را انجام دادند.

به گفته مسئول تیم درمانگاه‌های هلال‌احمر در کاظمین، این پرستاران نه تنها اقدامات پزشکی لازم را برای بیمار انجام دادند، بلکه با گفت‌وگو و دلگرمی روحیه او را نیز تقویت کردند تا اضطراب و نگرانی‌اش کاهش یابد. این رویکرد انسانی، نمونه‌ای از تعهد و رسالت واقعی نیروهای امدادی در خدمت‌رسانی به زائران محسوب می‌شود.

حضور پرستاران هلال‌احمر خراسان جنوبی در شهر کاظمین بخشی از برنامه گسترده این جمعیت برای پشتیبانی درمانی از زائران اربعین است که شامل ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، مشاوره و امدادرسانی فوری در مواقع اضطراری می‌شود.

این اقدام صمیمانه و متعهدانه، بار دیگر نشان داد که در مسیر خدمت‌رسانی، هلال‌احمر نه تنها به درمان جسم، بلکه به آرامش روح و قلب بیماران نیز اهمیت می‌دهد؛ همان‌گونه که این دو پرستار با رفتار مهربانانه خود، معنای واقعی همراهی در سخت‌ترین لحظات را به نمایش گذاشتند.