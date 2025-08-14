مردم ایلام در خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی سنگ تمام گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار صبح روز پنجشنبه در دیدار با سخنگوی دولت گفت: در روزهای گذشته رکورد تردد بیش از ۲۷۰ هزار نفر از مرز مهران داشتیم و این حجم بالای جمعیت، بدون بروز مشکل مدیریت شد که حاصل برنامه‌ریزی، تلاش و تجربه سال‌های گذشته است.

وی اربعین را «فصل بیداری جامعه اسلامی» دانست و افزود: پیش از قیام امام حسین (ع)، غفلت و ناآگاهی بر جامعه حاکم بود و همین امر باعث وقوع فاجعه کربلا شد. امروز با آگاهی‌بخشی اربعین، جامعه ما در برابر اهل بیت (ع) موضعی آگاهانه و ولایی دارد و باید از این فرصت برای گسترش معرفت دینی بهره برد.

امام‌جمعه ایلام با اشاره به اینکه بعد از دفاع مقدس، در جریان‌های اخیر نیز آگاهی مردم نسبت به تبلیغات منفی دشمن افزایش یافته، تصریح کرد: دشمن به دنبال وارونه جلوه‌دادن واقعیت‌هاست، اما اربعین فرصتی است برای معنویت، همدلی و معرفی جمهوری اسلامی در سطح جهانی.

حجت الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به اظهارات اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، گفت: این‌گونه مواضع دشمن که تلاش می‌کند شکست‌های خود را پیروزی جلوه دهد، به مراتب بدتر از حملات فیزیکی است و نشان‌دهنده عمق ناتوانی آن‌ها در مقابله با جبهه حق است.

وی بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت کمیته‌های فرهنگی، رسانه‌ها و اصحاب قلم تأکید کرد و ادامه داد: رسانه‌ها باید در نبرد رسانه‌ای امروز فعال باشند و با قلم و تولید محتوا از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب دفاع کنند.

امام‌جمعه ایلام ضمن قدردانی از مردم استان و مسئولان اجرایی اربعین، به‌ویژه استاندار ایلام، گفت: مردم ایلام به برکت خون شهدا در دفاع مقدس و به‌ویژه شهدای مهران، همواره پای کار خدمت به زائران هستند و این سرمایه اجتماعی باید تقویت شود.

وی با آرزوی موفقیت برای دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور، بر توجه ویژه به معیشت مردم و حمایت از فعالان رسانه‌ای تأکید کرد.