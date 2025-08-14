https://mehrnews.com/x38Mkn ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹ کد خبر 6560284 استانها ایلام استانها ایلام ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹ زوار اربعین حسینی از عشق به امام حسین(ع) می گویند ایلام - فیلمی از حال و هوای زوار اربعین حسینی در مرز مهران را مشاهده میکنید. دریافت 18 MB کد خبر 6560284 کپی شد مطالب مرتبط مردم ایلام در خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی سنگ تمام گذاشتند ارائه ۲۵۰ هزار خدمت پزشکی در مرز مهران به زوار اربعین حسینی تردد زوار اربعین حسینی در مرز مهران پیادهروی اربعین بستری برای تحکیم بنیان خانواده است برچسبها مرز مهران اربعین حسینی اربعین 1404
