تردد ۵ میلیون و ۲۹۱ هزار زائر از مرزهای ۶گانه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، با گذشت ۱۸ روز از آغاز اجرای طرح جابه‌جایی زائران اربعین حسینی ۱۴۰۴ (۴ تا ۲۱ مرداد)، تردد پنج میلیون و ۲۹۱ هزار و ۵ زائر از مرزهای اربعینی کشور به ثبت رسیده است.

در این بازه زمانی، سه میلیون و ۲۷۴ هزار و ۳۵۷ زائر ایرانی و غیرایرانی از طریق مرزهای زمینی شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین از کشور خارج و راهی سفر معنوی عتبات عالیات شده‌اند.

همچنین در این مدت، دو میلیون و ۱۶ هزار و ۶۴۸ زائر ایرانی و غیرایرانی عتبات عالیات، در مسیر بازگشت از طریق مرزهای اربعینی وارد کشور شده و به سمت مبادی اولیه سفرهای خود بازگشته‌اند.

بر این اساس، تاکنون یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۷۰۹ زائر سفر معنوی عتبات عالیات تاکنون به کشور بازنگشته‌اند و در روزهای پیش‌رو به تدریج از طریق مرزهای زمینی بازمی‌گردند. همچنین مرزهای شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه و خسروی به ترتیب پرترددترین مرزها در مسیرهای خروج و همچنین سفرهای بازگشت زائران به شمار می‌روند.

بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی ۱۸ روز نخست اجرای طرح اربعین حسینی امسال (۴ تا ۲۱ مرداد ماه)، ۶۶۷ هزار و ۷۹۳ زائر با استفاده از ۳۱ هزار و ۶۸۱ سفر ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای کشور به سمت مرزهای اربعینی جابه‌جا و از کشور خارج شده‌اند.

در مسیرهای خروج از کشور با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ۶۰ درصد زائران از طریق پایانه‌های شهید سلیمانی (مهران)، ۲۶ درصد از مرز شلمچه و هفت درصد از طریق مرز خسروی عبور کرده‌اند.

در همین مدت، ۳۳۵ هزار و ۴۵۴ زائر نیز توسط ۱۸ هزار و ۵۰۰ سفر ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سفرهای بازگشت به مبادی اولیه سفر بازگشته‌اند، در مسیرهای بازگشت نیز مرزهای شهید سلیمانی (مهران) با ۶۳ درصد، شلمچه و باشماق به ترتیب با ۲۲ و پنج درصد بیشترین تقاضا را از سوی زائران حسینی برای تردد با ناوگان حمل‌ونقل عمومی داشته‌اند.

بیشترین میزان تردد زوار حسینی از مرزهای شش‌گانه اربعینی کشور برای زائران استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان‌، قم، آذربایجان شرقی، فارس، مازندران، قزوین، کرمان، البرز، یزد، سیستان و بلوچستان و بوشهر ثبت شده است.