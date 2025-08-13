بازدید مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از موکب امام رضا(ع) در کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی شامگاه چهارشنبه ضمن بازدید از موکب امام رضا (ع) که توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در کربلای معلی برپا شده است، از تلاش‌های انجام شده در جهت ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به میزبانی شایسته این موکب از زائران اباعبدالله الحسین (ع)، از برنامه‌های فرهنگی متنوع از جمله سخنرانی، جلسات معرفت‌افزایی و مراسم عزاداری به عنوان اقدامات ارزشمند یاد کرد و افزود: الحمدالله با همت عزیزان اتفاقات خوبی در این موکب رقم خورده است.

وی بر لزوم توسعه این خدمات در نقاط دیگر تاکید کرد و خواستار حمایت بیشتر از سوی واقفان و خیران برای ایجاد و گسترش چنین زیرساخت‌هایی برای رفاه حال زائران شد.

صاحبقرانی بیان کرد: از خداوند متعال برای همه بانیان خیر، واقفین و کسانی که در این زمینه همت کرده‌اند، خصوصاً عزیزانی که موقوفاتی را اختصاصاً برای مجموعه موکب امام رضا (ع) در کربلای معلی برپا کرده‌اند، طلب خیر دارم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین در این بازدید، بر اهمیت حضور مبلغان شاخص و برجسته در مواکب تاکید کرد و گفت: حضور مبلغان به ویژه مبلغین شاخص برای مخاطب بسیار جذاب است و به معرفت‌افزایی کمک می‌کند؛ شناخته شدن مبلغ، امتیازی برای فهم بهتر و پذیرش بیشتر سخنان او توسط مخاطبان است.

وی با اشاره به اینکه اسامی مبلغان حاضر در این موکب، همگی از مشاهیر و خطبای نامی کشور هستند، ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن بستری مناسب، میزهای پرسش و پاسخ نیز در کنار برنامه‌های معرفتی برپا شود تا زائران بتوانند سوالات اعتقادی و شرعی خود را مطرح کرده و از پاسخ‌های علمی و مستند بهره‌مند شوند.

صاحبقرانی ضمن دعا برای عزت و سربلندی اسلام، رهبر معظم انقلاب و همچنین نابودی کفر و استکبار، برای تمامی کسانی که آرزوی تشرف به زیارت اربعین را دارند، توفیق حاصل شدن این امر را از خداوند متعال مسئلت کرد.