۲۵۰ موکب در ۱۲۵ نقطه؛ استان قزوین میزبان دلدادگان حسینی در اربعین

خبرگزاری مهر، گروه استانها: همزمان با روز اربعین حسینی، شهر قزوین در حال آمادهسازی برای برگزاری چهارمین shg مراسم پیادهروی دلدادگان حسینی است؛ آئینی مردمی که جلوهای از عشق، همبستگی دینی و وفاداری به اهلبیت (ع) را در دل شهر جاری میکند.
این مراسم از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه از میدان میرعماد آغاز شده و با حرکت دستههای عزاداری به سوی آستان مقدس امامزاده حسین (ع) ادامه خواهد یافت.
مسیر اصلی پیادهروی از خیابان نادری، میدان آزادی، خیابان پیغمبریه و خیابان شهدا عبور میکند؛ جایی که این روزها حال و هوای خاصی به خود گرفتهاند. فضاسازی شهری با نصب پرچمهای عزاداری، بنرهای عاشورایی، و نورپردازیهای شبانه در این خیابانها، حال و هوای کربلا را به دل شهر آورده است. موکبها نیز در حال آمادهسازی نهایی هستند؛ از چیدمان سفرههای نذری گرفته تا تجهیز ایستگاههای امداد پزشکی و فرهنگی.
۲۵۰ موکب در استان قزوین فعال میشوند
حجتالاسلام یوسف پورآرین، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، در گفتوگو با خبرنگار مهر، از مشارکت گسترده مردمی در این آئین خبر داد و گفت: امسال با تشکیل ۱۸ کمیته تخصصی و استقرار ۲۵۰ موکب تبلیغی و خدماتی در ۱۲۵ شهر و روستا، جلوهای تازه از همبستگی دینی و عشق به اهلبیت (ع) را شاهد خواهیم بود.
وی تأکید کرد: واگذاری امور اجرایی به گروههای مردمی، تجربهای موفق بوده و امسال نیز با محوریت مردم، برنامهریزیها با دقت و انسجام بیشتری انجام شده است.
پورآرین با اشاره به سه محور اصلی برنامههای کمیته مراسم اربعین گفت: برگزاری آئینهای مذهبی در تکایا و مساجد، راهاندازی موکبهای خدماتی برای زائران و جاماندگان، و فعالیت موکبهای تبلیغی با هدف ترویج پیام عاشورا، از جمله اقدامات اصلی امسال هستند.
وی افزود: مراسم دلدادگان حسینی فرصتی برای ابراز محبت به امام حسین (ع) در محل زندگی خود و همدلی با زائران کربلا است.
شهر قزوین میزبان ۵۰ موکب عزاداری
علی جلیلوند، دبیر ستاد مردمی دلدادگان حسینی استان قزوین، نیز در گفتوگویی با خبرنگار مهر، از انسجام بیشتر در برنامهریزیها خبر داد و گفت: در تمامی شهرستانها دبیران مردمی فعال هستند و با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، مراسم امسال با نظم و شکوه بیشتری برگزار خواهد شد.
وی افزود: در مسیر اصلی شهر قزوین، ۵۰ موکب خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، امداد پزشکی، برنامههای فرهنگی، آموزش سواد رسانهای، و ویژهبرنامههایی برای بانوان ارائه خواهند داد.
جلیلوند با اشاره به شعار محوری امسال ایران، اقتدار و ولایت گفت: این شعار در نمایشگاههای بزرگ خیمه مقاومت و خانه ابوترابی تجلی خواهد یافت و روایتگر ایستادگی و ایمان مردم ایران در مسیر ولایت خواهد بود.
جوانان و نوجوانان آماده خدمت به زائرین
او همچنین از حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در قالب خادمان زائران و سربازان حضرت مهدی (عج) خبر داد و افزود: این نسل با شور عاشورایی، مسئولیتپذیری و خدمترسانی را در دل خود پرورش میدهد.
در روزهای منتهی به مراسم، خیابانهای نادری، آزادی و شهدا شاهد تلاش شبانهروزی نیروهای خدمات شهری، هیئات مردمی و جوانان داوطلب هستند.
غرفههای فرهنگی در حال نصب، ایستگاههای صوتی در حال تست، و موکبها در حال آمادهسازی نهاییاند. صدای نوحهخوانی و تمرین دستههای عزاداری از گوشهوکنار شهر به گوش میرسد؛ گویی قزوین به صحنهای زنده از عشق و معرفت تبدیل شده است.
پیشبینی میشود امسال با توجه به استقبال گسترده مردم، یکی از باشکوهترین مراسمهای اربعین در سطح استان رقم بخورد. مراسمی که نهتنها آئینی مذهبی، بلکه بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی، ارتقای فرهنگ خدمت و ترویج ارزشهای عاشورایی در میان نسلهای مختلف خواهد بود. قزوین آماده است تا فردا، در مسیر عشق و ولایت، گام بردارد.
نظر شما