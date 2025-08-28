بازگشایی مجدد موزه فرشچیان و تجلیل از مفاخر میراث فرهنگی

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته که روزهای پایانی آن با برگزاری نکوداشت چهرههای ماندگار میراث فرهنگی ایران گذشت؛ از استاد فرشچیان به عنوان چهره ماندگار یاد شد و از چند تن مفاخر دیگر حوزه مرمت، معماری و باستان شناسی تجلیل شد.
چهارمین دوره نکوداشت چهرههای ماندگار میراث فرهنگی ایران با حضور غلامعلی حدادعادل، عبدالحسین خسروپناه، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور و جمعی از فعالان و پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی در کاخ سعدآباد برگزار شد.
در این آئین، سیفالله امینیان معمار و مرمتگر، اکبر تقیزادهاصل مرمتگر و معمار، پروین ثقهالاسلام مدیر اسبق کاخ گلستان، ابراهیم حیدری باستانشناس و مدیر میراث فرهنگی، حسین رایتیمقدم پیشکسوت میراث فرهنگی، محمدحسن طالبیان معمار و مرمتگر، ناصر نوروززادهچگینی استاد دانشگاه، مهناز گرجی مرمتگر و حسن کریمیان پژوهشگر تاریخ بهعنوان چهرههای ماندگار میراث فرهنگی معرفی و تقدیر شدند.
از دیگر برنامههای این آئین، رونمایی از تمبر یادبود چهارمین نکوداشت چهرههای ماندگار میراث فرهنگی بود. همچنین یاد و نام استاد محمود فرشچیان، هنرمند برجسته ایرانی، و مرحوم محمد مهریار مرمتگر نیز گرامی داشته شد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نیز در آئین بازگشایی مجدد موزه استاد فرشچیان حضور یافت.
آشنایی جوانان با تاریخ موجب انتقال فرهنگ میشود
در این مراسم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با تأکید بر اهمیت میراث فرهنگی کشور گفت: همه جنگها و مشکلاتی که به ملت و نظام ما تحمیل شد به این دلیل بود که میخواستند میراث فرهنگی ایران باقی نماند و ایرانِ سرسپرده را جایگزین کنند. جنگ تحمیلی ۱۲ روز گذشته که رژیم صهیونیستی با تمام توان بر ما تحمیل کرد نیز در همین راستا بود، اما ملت ایران با انسجام و وحدت خود، مشت محکمی به دشمن زد.
وی افزود: این تجلیلها نشان میدهد که جامعه ما در مسیر حفظ ارزشها حرکت میکند. ما در برخی حوزههای دیپلماسی دست برتر داریم و دیپلماسی فرهنگی میتواند در سطح جهانی و در حوزه تمدنی، عامل وحدت شود و ایرانهراسیِ برخاسته از نگاه غرب را خنثی کند.
بازگشایی مجدد موزه استاد محمود فرشچیان
در حاشیه این برنامه موزه استاد محمود فرشچیان، یکی از شاخصترین نمادهای میراثهنری ایران، عصر سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ با حضور مقامات عالیرتبه فرهنگی و سیاسی کشور در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد بازگشایی شد.
این آئین در شرایطی برگزار شد که جامعه فرهنگی ایران در روزهای اخیر داغدار فقدان استاد محمود فرشچیان، نگارگر بزرگ و احیاگر هنر مینیاتور ایرانی است؛ هنرمندی که آثار ماندگارش در شمار گوهرهای هنر جهان قرار گرفته و با روایتهای بصری منحصربهفرد، جلوهای تازه از هویت ایرانی اسلامی را به جهانیان عرضه کرده است.
موزه استاد فرشچیان در سعدآباد که مجموعهای بیبدیل از آثار و دستخطهای این هنرمند را در خود جای داده، پس از تعطیلی موزهها به دلیل تهاجم رژیم صهیونیستی، بار دیگر پذیرای هنردوستان و پژوهشگران خواهد بود. این موزه با هدف پاسداشت میراث هنری، تبیین اندیشههای زیباییشناسانه استاد و ارتقای شناخت نسلهای آینده از ظرفیتهای هنر ایرانی بازگشایی شد.
دکمههای طلای کوروش در کاخ اختصاصی
گزارش این هفته درباره یک نقش برجسته مهم در مجموعه جهانی پاسارگاد بود. در این گزارش آمد: یکی از بخشهای با شکوه مجموعه پاسارگاد، کاخ اختصاصی در ۱۳۰۰ متری آرامگاه کوروش است که از یک تالار مرکزی و دو ایوان در شرق و غرب تشکیل شده است. در گوشههای شمالی و جنوبی ایوان غربی کاخ، دو اتاق بوده که آثار کمی از آن مانده است. کاربری این کاخ، اقامتگاه و منزل مسکونی کوروش بوده است. نقش برجستههای درگاهها تصویری از شاه را به همراه چتر دار یا مگس پران یا مستخدم نشان میدهد.
ردای بلند چین دار لباس شاه دارای دکمههای طلایی بوده است. در گذشتههای دور این دکمهها از جای خود بیرون آورده شده است. جرز درها از سنگ سیاه است و بر آنها نقوشی بوده که حالا تکههایی از آن باقی مانده است. بخشی از این نقش، شخصیت کوروش را بازگو میکند.
درباره این بخش از کاخ اختصاصی کوروش، فرهاد زارعی باستان شناس میگوید: کاخ اختصاصی کوروش به شکل H است در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ هرستفلد و اشمیت از باستان شناسان قدیمی در آن کاوش کرده و شواهد گچ و نقاشی در آن پیدا کردند. در ساخت بنای آرامگاه از چند سنگ استفاده شده است. سنگهای درگاهها از سنگ سیاه رسوبی است که هنوز هم معدن آن پیدا نشده است.
منعی برای ورود گردشگران خارجی به ایران نداریم
پس از آنکه رسانههای خارجی نوشتند ایران محدودیتهایی را برای ورود گردشگران بدون راهنما و تور اعمال کرده، رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی درباره محدودیت ورود گردشگران خارجی به صورت انفرادی و بدون راهنما گفت: تا کنون هیچ اطلاعی درباره این موضوع نگرفتهام و هیچ ابلاغی به ما نشده است. من به عنوان وزیر و همکارانم در وزارتخانه اطلاعی از این موضوع نداریم. نه در وزارت میراث فرهنگی و نه در دولت مصوبهای برای این موضوع نداشتهایم.
درگذشت بانوی فعال گردشگری
در این هفته رقیه حاتمی پور فرشی عضو جامعه تورگردانان کشور و فعال در حوزه گردشگری بود که سالها پیش به عنوان یک بانوی ایرانی توانست اولین تور گردشگری ایرانی را به کشور مصر ببرد.
وی در این مدت تلاش کرد تا دوباره گردشگری مصر با انجام تورهای متعدد رونق بگیرد.
بازدید رایگان از موزهها برای خانوادههای پرجمعیت و بانوان باردار
این هفته علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور اعلام کرد: در راستای اجرای سیاستهای جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، از روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ بازدید از تمامی موزهها، پایگاههای میراثی و اماکن فرهنگیتاریخی تحت پوشش وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای خانوادههای دارای ۳ فرزند و بیشتر و همچنین زنان باردار به همراه یک نفر همراه، رایگان خواهد بود.
به گفته وی، بر اساس این ابلاغیه، خانوادههای مشمول میتوانند بدون محدودیت زمانی از این امکان بهرهمند شوند. همچنین مدیران موزهها و مجموعههای فرهنگیتاریخی موظفاند تسهیلات لازم از جمله مسیرهای ویژه، نوبتدهی آسان و خدمات تسهیلگر را برای خانوادههای پرجمعیت و زنان باردار فراهم کنند.
صادرات ۲۲۳ میلیون دلاری محصولات صنایعدستی
د، راین هفته نشست مشترک جذب سرمایهگذاران اقتصادی با موضوع حوزه صنایعدستی در محل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد. در این نشست که جمعی از بازرگانان، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان حوزه صنایعدستی حضور داشتند، ظرفیتهای حوزه صنایعدستی بررسی و بر استفاده از ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی برای صادرات صنایعدستی تاکید شد.
فرزاد اوجانی مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاریسازی صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی در این نشست در سخنانی با تشریح وظایف و مأموریتهای این ادارهکل، اظهار کرد: از جمله مأموریتهای این ادارهکل، موضوع آموزش و توانمندسازی است که در این باره گامهای بسیار خوبی برداشته شده است. همچنین اعطای نشان ملی و بینالمللی مرغوبیت کالا و ثبت شهرها و روستاهای ملی و جهانی از دیگر اقدامات ما مهم است که موفق به ثبت جهانی دهها شهر و روستا شدهایم. این در حالی است که موضوع حضور هنرمندان و تولیدکنندگان صنایعدستی در نمایشگاهها از دیگر اقداماتی است که این ادارهکل انجام میدهد.
اوجانی همچنین به صادرات محصولات صنایعدستی اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار، ۲۲۳ میلیون دلار صادرات در سال گذشته داشتیم که به همین اندازه صادرات چمدانی داریم.
فعالیت ۷ هزار فروشگاه صنایعدستی
این مسئول یادآور شد: در سراسر کشور ۷ هزار فروشگاه صنایعدستی داریم که محصولات هنرمندان و تولیدکنندگان را عرضه میکنند و در کنار فروشگاهها، با برپایی بازارچههای دائمی و موقت به دنبال حمایت از فروش محصولات صنایعدستی هستیم.
مدیرکل دفتر صادرات و بازاریابی صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی در ادامه گفت: در همین رابطه خوشبختانه پلتفرمهای فروش و فروشگاههای آنلاین نیز به کمک ما آمدهاند و در فروش محصولات صنایعدستی به ما کمک میکنند و از گردش مالی خوبی نیز برخوردار هستند.
وی همچنین به ظرفیتهای ایران در حوزه صنایعدستی اشاره کرد و افزود: ۲۹۹ رشته صنایعدستی داریم که در دنیا اول هستیم. این ۲۹۹ رشته به ۱۸ گروه صنایعدستی تقسیم میشوند. این در حالی است که ۱۴ شهر و ۳ روستای جهانی داریم که در این باره نیز جزو کشورهای پیشران هستیم.
برگزاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید
این هفته خبر رسید بر اساس تصمیم وزیر میراث فرهنگی و استاندار فارس، روز ۱۵ شهریورماه محوطه جهانی تختجمشید میزبان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی سالهای اخیر خواهد بود.
توافق اجرای این کنسرت در پی سفر اخیر سفیر ارمنستان به استان فارس و دیدار او با استاندار فارس حاصل شد؛ دیداری که زمینهساز گسترش همکاریهای فرهنگی و برگزاری این رویداد مهم شد.
بر اساس این تصمیم، روز ۱۵ شهریورماه محوطه جهانی تختجمشید میزبان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی سالهای اخیر خواهد بود.
برگزاری رالی موتورسواری تهران-ساری
در این هفته، رالی تور گردشگری موتورسواری ویژه موتورسیکلتهای بالای ۲۵۰ سی سی از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار میشود.
این رالی تور با حضور بیش از ۵۰ دستگاه موتورسیکلت بالای ۲۵۰ سیسی و ۶۰ شرکتکننده، روزهای پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴، در مسیر تهران - ساری برگزار میشود.
این رویداد گردشگری از سوی حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با همکاری هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی ستاد کل نیروهای مسلح و با حمایت پلیس راهور فراجا برگزار خواهد شد.
مرمت نقاشی محمدعلیشاه قاجار در کاخ گلستان
خبر مرمتی این هفته آن بود که یکی از معدود نقاشیهای رنگروغن تصویر محمدعلیشاه قاجار که از آثار شاخص دوران او به شمار میرود، پس از انتقال به کارگاه مرمت مجموعه جهانی کاخ گلستان، در دست مرمت قرار گرفته و قرار است پس از انجام اقدامات مرمتی، در تالار برلیان - تالار یادمان نهضت مشروطه این کاخ به نمایش عمومی گذاشته شود.
آفرین امامی مدیر کاخ گلستان در این باره گفت: تابلوی ارزشمند نقاشیهای شاخص رنگروغن تصویر محمدعلیشاه قاجار که سالها در مخزن تابلوهای کاخ گلستان نگهداری میشد، به دلیل آسیبهای ناشی از گذر زمان برای مرمت و انجام اقدامات حفاظت پیشگیرانه به کارگاه مرمت منتقل شد.
تشکیل کارگروه برای توسعه موزه ملی و میدان مشق
علی دارابی، معاون میراث فرهنگی کشور گفت: با آقایان عارف و خسروپناه درباره توسعه موزه ملی و میدان مشق صحبت کردیم و کارگروههایی برای این موضوع تشکیل شد. همچنین تأکید کردیم که وزیر میراث فرهنگی باید عضو شورای انقلاب فرهنگی باشد که خوشبختانه با این اقدام موافقت شد.
