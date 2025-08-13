خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ فردا پنجشنبه مصادف با اربعین حسینی (ع)، هزاران قلب عاشق و دلداده حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که به هر علتی توفیق زیارت حضرت را در این روز نداشته و امکان تشرف به کربلا را نداشتند با راهپیمایی در مسیرهای تعیین شده شهری و روستایی احساس نزدیکی بیشتری به ضریح مطهر امام حسین (ع) میکنند.
آئین معنوی و فرهنگی پیادهروی جاماندگان اربعین فرصتی ارزشمند برای خانوادهها خاصه جوانان و نوجوانان است تا همبستگی دینی و عشق حسینی خود را به نمایش گذارند.
در چهارمحال و بختیاری نیز هزاران مشتاق جامانده از زیارت کربلا فردا پنجشنبه همزمان با اربعین حسینی (ع) در مسیری به طول بالغ بر ۳۰۰ کیلومتر در ۵۹ مسیر تعیین شده شهرها و روستاهای استان در مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین شرکت میکنند.
تمهیدات پیشبینی شده برای برپایی مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین
حجتالاسلام والمسلمین حمید باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی (ع) و با اشاره به تمهیدات برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در مرکز استان چهارمحال و بختیاری و شهرستانها، اظهار کرد: عاشقان و دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) که به هر علتی توفیق حضور در مسیرهای پیادهروی اربعین به سمت کربلای معلی را ندارند، فردا از ساعت ۸ صبح در مراسم نمادین پیادهروی جاماندگان در نقاط مختلف استان شرکت میکنند.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پیشبینی میشود بالغ بر ۶۰ هزار نفر از مردم استان در این مراسم شرکت کنند.
باقرزاده بیان کرد: برآوردها نشان میدهد که این مراسم معنوی در مسیری به طول ۳۰۰ کیلومتر در شهرها و روستاهای استان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در مرکز استان سه مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین پیشبینی شده است، ادامه داد: مراسم محوری شهرکرد صبح فردا پنجشنبه در مسیر حرم تا حرم از امامزاده سید محمد سلطان سبزپوش به سمت امامزادگان حکیمه حلیمه خاتون (س) برگزار خواهد شد.
مسیرهای پیادهروی جاماندگان اربعین در شهرکرد
باقرزاده افزود: تپه نورالشهدای میرآباد و تپه نورالشهدای منطقه منظریه دو مسیر دیگر همایش معنوی جاماندگان اربعین است که خادمان مواکب از ساعت ۸ صبح پذیرای عزاداران حسینی (ع) هستند.
وی از برپایی بالغ بر ۵۰ موکب در سه مسیر یادشده در مرکز استان خبر داد و افزود: شرکتکنندگان در مراسم جاماندگان در مسیرهای پیادهروی و نیز در موقفهای پایانی از خدمات متنوع موکبهای مردمی استفاده خواهند کرد.
باقرزاده تصریح کرد: در مرکز استان این مراسم معنوی در ۱۲ نقطه برگزار میشود که علاوه بر سه نقطه اعلام شده در شهر شهرکرد، میتوان به برنامههای پیادهروی جاماندگان در سورشجان، سودجان، نافچ، طاقانک، کیان، هارونی، هرچگان، مرغملک و وانان اشاره کرد.
تلاوت و تبیین آیات منتخب «زندگی با آیهها» در مواکب جاماندگان اربعین
حجتالاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح ویژه نهضت ملی «زندگی با آیهها» در مسیرهای پیادهروی اربعین و نیز مراسم جاماندگان اربعین، اظهار کرد: در این راستا، خادمان موکب عاشقان ابوالفضل (ع) واقع در مسیر حرکت زوار حسینی (ع) در شهر لردگان و نیز موکب خادمان قرآن و عترت (ع) بخش میانکوه شهرستان اردل در مرز شلمچه نیز پای کار آمدند و این طرح قرآنی را اجرا میکنند.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تمرکز این برنامهها بر ۵ آیه محوری در اربعین معطوف شده و تبلیغات و کارهای رسانهای نیز حول این ۵ آیه مبارکه بوده است.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: بر حسب برنامهریزی انجام گرفته، موکبهایی در شهرهای لردگان، بروجن، سامان، فلارد و شهرکرد در اجرای طرح ویژه نهضت زندگی با آیهها در مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین با ارائه برنامههای قرآنی همکاری خواهند داشت.
مسیرهای پیادهروی جاماندگان اربعین در شهرستان فارسان
حجتالاسلام والمسلمین حمید بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت اربعین حسینی (ع) و با اشاره به برنامهریزی برای برپایی مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در روز پنجشنبه بیستم صفر، اظهار کرد: مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در شهرستان فارسان در پنج نقطه برگزار میشود که حداقل ۱۵ موکب در محلهای برگزاری این مراسم برپا میشود و به مردم خدمات مختلف فرهنگی و پذیرایی ارائه میکنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فارسان به مسیرهای پیادهروی جاماندگان اربعین اشاره و بیان کرد: در شهر فارسان این مراسم از ساعت ۹ صبح در مسیر مسجد جامع به سمت گلزار شهدای گمنام برگزار خواهد شد.
بهرامی ادامه داد: نظیر این مراسم صبح پنجشنبه در شهرهای باباحیدر، جونقان، گوجان و چلیچه با محوریت امامزادگان و نیز گلزار شهدا برگزار میشود.
وی با تأکید بر اینکه صفر تا صد برنامه پیادهروی اربعین جاماندگان مردمی است، افزود: نهادهای مربوط صرفاً نقش حمایتی، تسهیلگری و پشتیبانی را دارند و مردم و خیران میداندار این مراسم هستند.
بهرامی با اشاره به استقبال مطلوب مردم از مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در سالهای گذشته، اظهار کرد: از مردم ولایتمدار شهرستان دعوت میشود در این مراسم معنوی شرکت کنند.
جزئیات مسیرهای پیادهروی جاماندگان اربعین در اردل
حجتالاسلام والمسلمین پیمان رامینه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از برپایی مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در سه نقطه شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در شهر اردل، این مراسم معنوی از ساعت ۱۷ با برپایی موکبهای مردمی از دزپارت به سمت گلزار شهدای گمنام برگزار میشود.
وی ادامه داد: در منطقه هلوسعد میانکوه نیز مردم عزادار حرکت خود را به سمت امامزاده جعفر (ع) شیاسی از ساعت ۸ صبح پنجشنبه آغاز میکنند.
رامینه بیان کرد: نظیر این مراسم از ساعت ۸ صبح در مسیر امامزاده مادر و دختر روستای رفن برگزار میشود.
تمهیدات برپایی پیادهروی جاماندگان اربعین در خانمیرزا
حجتالاسلام والمسلمین ایمان خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت اربعین و با اشاره به اینکه مردم ولایتمدار خانمیرزا نیز همقدم تمام عاشقان و دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) در مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حضور خواهند داشت، اظهار کرد: مراسم محوری شهرستان در شهر آلونی از ساعت ۸ صبح فردا از میدان امام حسین (ع) به سمت امامزاده عباسعلی (ع) روستای برجونی برگزار خواهد شد.
خالدی ادامه داد: در روستای صالحات نیز عزاداران حسینی (ع) حرکت خود را از ساعت ۸:۳۰ به سمت امامزاده سید سلطان (ع) آغاز میکنند.
وی تصریح کرد: همزمان، مردم روستاهای مرادان و ارمند نیز در مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در امامزاده عباسعلی روستای برجونی و امامزاده احمد بن موسی (ع) شرکت خواهند کرد.
مسیرهای پیادهروی جاماندگان اربعین در کوهرنگ و سامان
به گزارش خبرنگار مهر، در کوهرنگ، دلهای جامانده از زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) در روز اربعین حسینی (ع) فردا از ساعت ۹ صبح از گلزار شهدا به سمت مزار شهدای گمنام شهر چلگرد پیادهروی میکنند.
مردم ولایتمدار در شهر سامان، هوره و روستاهای همجوار فردا از ساعت ۸ مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی را با حرکت به سمت امامزاده بابا پیراحمد (ع) برپا میدارند.
همزمان نظیر این مراسم در روستاهای شوراب صغیر و مارکده با محوریت گلزار مطهر شهدا برگزار میشود.
جزئیات مسیرهای پیادهروی در شهرستانهای کیار و بروجن
در شهرستان کیار، مراسم معنوی پیادهروی جاماندگان اربعین در شهرهای شلمزار، ناغان، دستنا، گهرو و روستای دزک با محوریت امامزادگان و گلزارهای مطهر شهدا و با حضور پرشور عاشقان و دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) برگزار میشود.
مردم نقاط مختلف شهرستان بروجن نیز فردا صبح مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین را در شهر بروجن از میدان فرمانداری به سمت امامزاده میرحیدرشاه (ع) نقنه برگزار خواهند کرد.
نظیر این مراسم نیز همزمان در شهرهای بلداجی، فرادنبه و سفیددشت با محوریت امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار میشود.
برپایی پیادهروی جاماندگان اربعین در پنج نقطه شهرستان بن
بر اساس اعلام ستاد مردمی مراسم جاماندگان اربعین حسینی (ع) شهرستان بن نیز این شهرستان در پنج نقطه شهری و روستایی صحنه برپایی پیادهروی جاماندگان اربعین خواهد بود که پیادهروی حرم تا حرم از زیارتگاه بابامحمود به سمت امامزاده بابا پیر احمد این شهرستان برگزار میشود.
نظیر این مراسم صبح فردا در شهر وردنجان و روستاهای شیخ شبان، بارده، و یانچشمه برپا خواهد شد.
جزئیات مسیرهای پیادهروی در فلارد، لردگان و فرخشهر
در شهرستان فلارد، این مراسم معنوی در مالخلیفه از مسجد امام حسن (ع) به سمت امامزاده سید محمد (ع) شیرمرد برگزار میشود.
نظیر این مراسم در روستاهای شهریار، چهارده، پروز، شاه نجف و ابواسحاق برگزار خواهد شد.
در فرخشهر، این مراسم معنوی صبح اربعین حسینی در شهر فرخشهر، امامزاده میرطاهر (ع) به سمت امامزاده سیدعلی اکبر (ع) دستگرد، سورک و ایرانچه با حضور مردم ولایتمدار برگزار میشود.
مردم ولایتمدار شهرستان لردگان نیز در هفت نقطه شهری و روستایی مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین را برگزار میکنند که در شهر لردگان این برنامه از میدان نماز به سمت امامزاده محمدعلی (ع) برگزار میشود.
نظیر این مراسم صبح فردا در شهر منچ، محله خاردان، منبع آب چیگو، سه راهی البرزآباد، روستای باغ انار و روستای چیلته برگزار میشود.
نظر شما