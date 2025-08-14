شیراز میعادگاه عاشقان حسینی در راهپیمایی جاماندگان اربعین

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اربعین، نه یک تاریخ، که یک فرهنگ است؛ فرهنگی که در آن، عشق و ایثار، اشک و دعا و وحدت و همدلی به اوج خود می‌رسد. اربعین، میعادگاه عاشقان و دلدادگان حسین (ع) است؛ جایی که قلب‌ها به تپش می‌افتند و چشم‌ها بارانی می‌شوند.

بزرگداشت اربعین حسینی به نمادی از مقاومت، ایستادگی و تجدید پیمان با آرمان‌های حسینی تبدیل شده است. میلیون‌ها زائر در این ایام با پای پیاده کیلومترها راه را طی می‌کنند تا به زیارت مرقد مطهر امام حسین (ع) مشرف شوند و با ایشان تجدید بیعت کنند.

این پیاده‌روی عظیم، نه تنها یک عمل عبادی، بلکه یک حرکت سیاسی و اجتماعی نیز هست؛ حرکتی که نشان می‌دهد، با گذشت قرن‌ها از واقعه کربلا، هنوز هم عشق امام حسین (ع) مانند خون در رگ‌های شیعیان و محبانش جاری است و آنان را به سوی مبارزه با ظلم و ستم و دفاع از حق و عدالت فرا می‌خواند.

اما در این روز خیل عظیمی از مردم شیراز که نتوانستند در این حماسه پیاده‌روی عظیم شرکت کنند با حضور گسترده در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی این شهر ندای لبیک یا حسین خود را به گوش جهانیان رساندند.

گام‌های استوار عاشقان امام حسین (ع) در شیراز، نه تنها خیابان‌های این شهر را در می‌نوردند، بلکه در آسمان‌ها نیز طنین‌انداز شد.

همبستگی مردم همیشه کشتی انقلاب را به جلو برده است

آقای رضاپور که با فرزند خردسالش در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شیراز شرکت کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تازه از مراسم پیاده روی اربعین حسینی برگشته است، گفت: عشق به امام حسین (ع) بی اندازه است و سبب شده که در این روز هم به عشق اهل بیت (ع) در این مراسم شرکت کنم.

وی با اشاره به اینکه دشمن از همین حضور مردم می ترسد، ادامه داد: همبستگی مردم همیشه کشتی انقلاب را به جلو برده و انشاالله این پرچم به دستان امام زمان (عج) خواهد رسید.

آقای کریمی که سن بالای او جلب توجه می‌کرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع که دارای بیماری دیابت هست ولی در این مسیر اصلاً خستگی را حس نمی‌کند، گفت: من نمی‌توانم خیلی راه بروم ولی امروز صبح که در این مسیر آمده ام انگار اصلاً بیماری در وجود من نیست و این نشانه عظمت امام حسین (ع) است.

وی با ابراز ارادت به رهبر معظم انقلاب ادامه داد: من در زمان جنگ در جبهه جنوب ایشان را از نزدیک دیدم و همانجا فهمیدم که ایشان فرد خدایی و با اعتقادات محکم است که توانست کشتی انقلاب را به راهبری کند.

با فرزندانمان پای مکتب امام خمینی (ره) ایستاده ایم

خانم محمدی زاد که با کودکان خردسال خود در این مراسم شرکت کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از شهر کوار در این مراسم شرکت می‌کند، گفت: فقط به عشق امام خامنه ای و برای لبیک به ندای امام حسین (ع) در این مراسم حاضر شدم.

وی ادامه داد: نتوانستم در راهپیمایی اربعین شرکت کنم ولی حضورم در این مراسم برای این است که آمریکا و اسرائیل ثابت کنیم که ما با فرزندانمان پای مکتب امام خمینی (ره) و آرمان‌های امام خامنه ای ایستاده ایم.

‌۷۰ هزار فرشته الهی، شفیعان استجابت دعای عاشقان امام حسین (ع) و همراهان ظهور قائم (عج)

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مجتهدزاده، مدیر مرکز تخصصی تربیت مبلغ آمریکای لاتین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تبیین ژرفای معنوی زیارت امام حسین (ع) و ضرورت پیوند هر عمل با نیت خالصانه الهی، سخن خود را آغاز کرد و گفت: نیت؛ شاه‌کلید تمام اعمال ماست. همان‌گونه که «المراقبات» میرزا جواد آقای ملکی تبریزی به ما می‌آموزد، هر کار، از لحظه بیداری تا هنگام خواب، باید برای رضایت خداوند باشد. اگر نیت الهی نباشد، آن کار بیهوده است.

وی ادامه داد: انسان مؤمن باید حتی در ساده‌ترین کارهای دنیوی خود، همچون بسم الله الرحمن الرحیم، نیت خود را تصحیح و جهت‌دار کند. این رویکرد نه تنها اعمال روزمره را به عبادت تبدیل می‌کند، بلکه به دعاها و توسلات نیز عمق و اثربخشی مضاعفی می‌بخشد.

حجت الاسلام مجتهدزاده افزود: استجابت دعا، همانند زیارت، مشروط به شرایطی است. دوری از گناهان، توبه از حق‌الناس و تلاش برای حضور قلب و اخلاص، از پایه‌های اصلی رسیدن به اجابت هستند. گناهانی همچون ظلم به دیگران یا عاق والدین، می‌توانند موانع بزرگی بر سر راه اجابت دعا ایجاد کنند. در این میان، زیارت امام حسین (ع) راهی میانبر برای رفع موانع و تضمین استجابت دعاست.

پیاده روی اربعین درهای رحمت الهی را باز می‌کند

این مدرس دانشگاه‌های مسیحی آمریکای لاتین با استناد به روایات ائمه اطهار (ع)، به جایگاه بی‌بدیل زیارت سیدالشهدا (ع) اشاره کرد و گفت: امام صادق (ع) در حدیثی گهربار به معاویه بن وهب فرمود که «از زیارت امام حسین (ع) کوتاهی نکنید. مگر دوست ندارید در زمره کسانی باشید که ملائکه مرتباً برایتان دعا کنند؟» این سخن، نشان‌دهنده پاداش عظیم و منحصر به فردی است که تنها با زیارت این امام همام نصیب زائر می‌شود. دعای فرشتگان، دعایی بی‌واسطه و مستجاب است، زیرا آن‌ها آلوده به گناه و غفلت نیستند.

وی با تشریح حضور فرشتگان در کربلا، ادامه داد: خداوند متعال ۷۰ هزار فرشته را موکل قبر شریف امام حسین (ع) قرار داده است. این فرشتگان، از روز عاشورای ۶۱ هجری قمری تا طلوع فجر ظهور حضرت قائم (عج)، هر روز بر امام حسین (ع) صلوات می‌فرستند، به یاد مصیبت ایشان می‌گریند و برای زائران آن حضرت استغفار و دعا می‌کنند. آن‌ها در واقع، واسطه‌های الهی و شفیعان زائران هستند.

حجت الاسلام مجتهدزاده زیارت امام حسین (ع) و به ویژه حضور در پیاده‌روی اربعین، عملی است که نه تنها پاداش‌های اخروی بی‌شماری دارد، بلکه در همین دنیا نیز، با دعا و شفاعت فرشتگان، درهای رحمت الهی را به روی انسان باز می‌شود.

وی تأکید کرد: با توجه به این برکات بی‌شمار، اگر با گرفتاری‌های بزرگی دست به گریبان هستید، خانه امام حسین (ع) ملجأ و پناهگاه شماست؛ آنجاست که کلید همه مشکلات قرار دارد و دعای فرشتگان، گره‌گشای سختی‌ها خواهد بود.