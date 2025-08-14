  1. استانها
  2. فارس
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در خرامه فارس

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در خرامه فارس

خرامه - مردم شهر خرامه با حضور گسترده در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی ندای لبیک یا حسین سر دادند.

دریافت 23 MB
کد خبر 6560331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها