آغاز مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی ساعت ۸:۴۵ صبح با حرکت دسته‌های عزاداری از میدان امام حسین (ع) شیراز آغاز شد و عزاداران پس از طی مسیر در حرم شاهچراغ (ع) تجمع خواهند کرد.

در این مراسم عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان شهدا، به سمت چهارراه پیروزی و در پایان در به حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) تجمع نهایی برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است این مراسم علاوه بر شیراز در ۳۶ شهرستان استان به صورت همزمان در حال برگزاری می‌باشد.

مسیرهای راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان‌های استان فارس:

شیراز: میدان امام حسین (ع) به سمت میدان شهدا، چهارراه پیروزی، حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع)

فراشبند: از امامزاده حسین (ع) تا مصلی نماز جمعه

مرودشت: از مسجد صاحب الزمان (عج) تا تپه شهدای گمنام

جهرم: از شهرک شهید دستغیب اردوگاه تا امامزاده فضل (ع)

ممسنی: از روبروی مسجد امام سجاد (ع) خیابان شهید بهشتی تا امامزاده داوود (ع)

داراب: از میدان الله تا امامزاده پیرمراد (ع)

بوانات: از محله گود ابدال تا امامزاده بی‌بی

میمند: از میدان شهدا تا تپه شهدای گمنام

لامرد: از پارک محله‌ای محله چاه حاج ابول تا قبور شهدای گمنام از ابتدای بلوار شهید مطهری به سمت قبور شهدای گمنام

اقلید: از گلزار شهدای ارجمان تا حرم زبیده خاتون (س) ۱۴ کیلومتر / از روستای نظام آباد تا حرم امامزاده سید محمد (ع) روستای کافتر

کازرون: از دوراهی دریس تا امامزاده سید حسین (ع)

سپیدان: از میدان حضرت ابوالفضل (ع) تا گلزار شهدای گمنام

نی‌ریز: از امامزادگان گلزار مطهر شهدا تا شهدای گمنام

فسا: از امامزاده حسن (ع) تا حرم شاه ابوالفتح (ع)

ارسنجان: از امامزادگان روستای کفر تا امامزاده علی ولی الله (ع)

استهبان: از روستای گرده به سمت امامزاده پیرمراد (ع)

کوار: از میدان امام حسین (ع) تا امامزاده ابوالقاسم (ع)

سوریان: از سوریان، مهدی آباد، جعفرآباد، قاضی آباد، شیدان تا امامزاده شاه میرحمزه (ع)

آباده طشک: از قبور مطهر شهدای گمنام تا مسجد جامع ولیعصر

آباده: از مسجد النبی (ص) تا امامزاده احمد و جعفر (ع) شهر بهمن

خنج: از میدان شهدای گمنام تا میدان خلیج فارس

لارستان: از گلزار شهدای مرکزی تا مقبره شهدای گمنام دانشگاه آزاد ۱۰ کیلومتر / از میدان امام خمینی (ره) تا گلزار و امامزاده قاسم (ع)

فیروزآباد: از میدان امام خمینی (ره) تا امامزاده آقا سید محمد (ع)

گراش: از گلزار شهدا تا روستای کنار زیارت

زرین دشت: از شهر دبیران تا امامزاده شاه علمدار ۱۵ کیلومتر / از شهر حاجی آباد تا امامزاده حاجی طاهره

بیضا: از امامزاده سید نورالدین (ع) تا امامزاده ابراهیم (ع)

قیروکارزین: از میدان امام خمینی (ره) تا امامزاده سید تاج الدین محمد (ع)

خرم بید: از صفاشهر ناحیه ۱ و ۲ تا امامزاده شهدا

اشکنان: از گلزار شهدا تا گلزار شهدای گمنام

بی رم: از آستان مقدس حضرت شاه زندو تا امامزاده شاه ابوالفتح (ع)

مهر: از روستای ارودان تا گلزار شهدای شهر مهر

سروستان: از فلکه معلم تا امامزاده اسحاق (ع) روستای کت‌گنبد

خفر: از امامزاده حسین (ع) تا تپه نورالشهدا

زرقان: از میدان امام خمینی (ره) تا امامزاده قاسم (ع)

خرامه: از امامزاده اسحاق (ع) تا امامزاده عقیل (ع)

سرچهان: از روستای قنات ابراهیم تا امامزاده شاه ابوالقاسم (ع)

دهرم: از مرکز پخش تا امامزاده شهید

هما شهر: از مقابل گلزار شهدا تا امامزاده شاه علمدار (ع) روستای دالین