حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک مکان در گفتگو با خبرنگار مهر گزارشی جامع از وضعیت راهپیمایی عظیم جاماندگان اربعین حسینی در فارس ارائه داد و گفت: این راهپیمایی نشان‌دهنده عشق و ارادت بی‌کران مردم به سید و سالار شهیدان است.

وی ادامه داد: این مراسم معنوی با حضور چشمگیر بیش از ۶۷۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم در ۱۵۸ مسیر پیاده‌روی به طول ۴۸۸ کیلومتر برگزار شده است.

ملک مکان با اشاره به جزئیات این رویداد عظیم، اظهار کرد: راهپیمایی جاماندگان اربعین امسال در ۳۷ شهرستان و ۱۰۸ روستای فارس برگزار شد که خود نشان از فراگیری و عمق این حرکت فرهنگی-مذهبی دارد.

وی افزود: تنها در شهرهای مختلف فارس، ۴۴۰ هزار نفر از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در این پیاده‌روی شرکت کردند که این آمار در روستاهای این استان نیز به ۲۳۰ هزار نفر می‌رسد. این حضور گسترده مردمی، نه تنها نشان‌دهنده ارادت خالصانه به مکتب اهل بیت (ع) است، بلکه تجلی‌بخش همدلی و همبستگی ملی نیز محسوب می‌شود.

ملک مکان همچنین به نقش مواکب و هیئات مذهبی در خدمت‌رسانی به زائران اشاره کرد و گفت: در طول مسیرهای پیاده‌روی، تعداد یکهزار و ۵۴۸ موکب مردمی برپا شد که با ایثار و از خودگذشتگی، به پذیرایی و خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان پرداختند. این مواکب، نمونه‌ای بارز از عشق و فداکاری مردم فارس در راه ارزش‌های دینی و مذهبی است.

وی تصریح کرد: این آمارها نشان‌دهنده شور و شعور حسینی در میان مردم فارس است که هر ساله با حضور پرشور خود، جلوه‌ای بی‌نظیر از ارادت به خاندان عصمت و طهارت را به نمایش می‌گذارند.