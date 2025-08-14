  1. استانها
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

فریاد یاحسین (ع) مردم شیراز در روز اربعین

فریاد یاحسین (ع) مردم شیراز در روز اربعین

شیراز - مردم شیراز در روز اربعین حسینی و در جریان راهپیمایی جاماندگان، یکصدا فریاد «یا حسین (ع)» سر دادند.

