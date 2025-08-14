https://mehrnews.com/x38Mkk ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰ کد خبر 6560282 استانها فارس استانها فارس ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰ فریاد یاحسین (ع) مردم شیراز در روز اربعین شیراز - مردم شیراز در روز اربعین حسینی و در جریان راهپیمایی جاماندگان، یکصدا فریاد «یا حسین (ع)» سر دادند. دریافت 29 MB کد خبر 6560282 کپی شد مطالب مرتبط شیراز میعادگاه عاشقان حسینی در راهپیمایی جاماندگان اربعین حضور اقشار مختلف مردم شیراز در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی آغاز مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز حماسه حسینی مردم شیراز در راهپیمایی جاماندگان اربعین ۱۰۰ موکب کازرون آماده خدمت رسانی در مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین اعلام محدودیت های ترافیکی پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در نقاط مختلف فارس برگزار میشود برچسبها راهپیمایی جاماندگان مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی اربعین حسینی شیراز
