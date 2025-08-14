مراسم دلدادگان حسینی در گلستان؛ تجلی عشق به امام حسین در۲۲ نقطه استان

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در راستای تجلی عشق به امام حسین (ع) و گرامیداشت فرهنگ عاشورا، مراسم دلدادگان حسینی امسال همزمان با سراسر کشور در استان گلستان به طور متمرکز در بیش از ۲۲ نقطه مختلف برگزار شد. این مراسم‌ها به‌صورت محله‌ای و خانوادگی شکل گرفت.

در این مراسم، بیش از ۴۵۰ موکب در سراسر استان گلستان برای ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، قرآنی و خدماتی به زائران برپا شد. این موکب‌ها علاوه بر ارائه خدمات، به تبیین آموزه‌های عاشورا و گفتمان انقلاب اسلامی پرداختند.

ایجاد عهدی جمعی برای برائت از مستکبران و ترویج پیام‌های عاشورا در ابعاد مختلف یکی از اهداف برگزاری این مراسم معنوی به شمار می‌آید.