۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در گرگان

گرگان- مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در گرگان برگزار شد.

