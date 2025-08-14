https://mehrnews.com/x38Mkx ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴ کد خبر 6560292 استانها گلستان استانها گلستان ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴ مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در گرگان گرگان- مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در گرگان برگزار شد. دریافت 92 MB کد خبر 6560292 کپی شد مطالب مرتبط پیادهروی از پشت صفحات؛ کتابهایی برای جاماندگان اربعین مراسم دلدادگان حسینی در گلستان؛ تجلی عشق به امام حسین در۲۲ نقطه استان راه عاشقی جاماندگان اربعین از نصف جهان تا کربلا زوار اربعین حسینی از عشق به امام حسین(ع) می گویند برچسبها گلستان نیروی انتظامی گلستان اربعین حسینی اربعین 1404
نظر شما