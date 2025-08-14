خبرگزاری مهر، گروه استانها، علیرضا صفاریفر: همزمان با اربعین حسینی، اردستان امروز شاهد حماسهای از جنس ارادت و دلدادگی بود؛ پیادهروی عظیم جاماندگان قافله عشق، با شور و شکوهی وصفناپذیر در مسیرهای منتهی به امامزاده اسماعیل (ع) برگزار شد.
این مراسم معنوی که از ساعت ۹ صبح با تجمع ارادتمندان در جوار بارگاه مطهر امامزاده موسی (ع) آغاز شد، با موج انسانی همگام، جلوهای بیبدیل از همدلی و همبستگی شیعیان را به نمایش گذاشت.
گامبهگام و نفسبهنفس، زائران حسینی مسیر تعیینشده را در پیش گرفتند. از امامزاده موسی (ع) تا میدان نماز، نوای "یا حسین" و "لبیک یا اباالفضل" در فضای شهر طنینانداز بود و هر قدم، حکایت از عزم راسخ و عشقی دیرینه داشت.
جمعیت با گذر از خیابان ارونه و پیچیدن در کوچهها و خیابانهایی که بوی اسپند و گلاب میدادند، خود را به سرچشمه آرامش، یعنی آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) رساندند. این مسیر پیادهروی، صرفاً یک راه فیزیکی نبود، بلکه معبری روحانی بود که دلها را به کربلا نزدیکتر میکرد.
در طول این مسیر نورانی، مواکب پر مهر و محبت، به رسم میهماننوازی خاندان کرم، از زائران اربعین پذیرایی میکردند. بوی خوش چای داغ، شربتهای گوارا، نان تازه و نذورات دیگر، نشان از سخاوت بیدریغ بانیانی داشت که با عشق حسینی، دار و ندار خود را در طبق اخلاص مینهادند.
در کنار مواکب پذیرایی، مواکب فرهنگی و مذهبی نیز با توزیع اقلام فرهنگی و ارائه مشاورههای دینی، فضایی برای تعمیق معرفت حسینی فراهم آورده بودند.
این اجتماع عظیم، بار دیگر نشان داد که چگونه شعله عشق به امام حسین (ع)، با گذشت قرون متمادی، همچنان فروزان است و چگونه یاد و خاطره عاشورا، میتواند میلیونها دل را گرد هم آورد.
پیادهروی اربعین در اردستان نه تنها یک آئین مذهبی، بلکه یک رویداد اجتماعی بزرگ بود که در آن، همدلی، همبستگی و ارادت، به زیباترین شکل ممکن به نمایش گذاشته شد.
نظر شما