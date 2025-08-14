  1. استانها
اربعین حسینی روز تبری و ایستادگی در برابر ظالمان زمان است

اربعین حسینی روز تبری و ایستادگی در برابر ظالمان زمان است

اردبیل- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل گفت: تبری و ایستادگی از ظالمان زمان یکی از اصول اساس است که در اربعین حسینی این موضوع در کشورهای مختلف جهان توسط مردم مورد توجه قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ستوده در اجتماع جاماندگان اربعین حسینی در مسجد اعظم اردبیل اظهار کرد: زیارت پدیده‌ای است که در دین‌داری ما از روز اول وجود داشته و از زیارت خانه خدا آغاز شد و در زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) شاهد زیارت با جوش و خروش بی بدیل هستیم.

وی افزود: باشکوه‌ترین و منسجم‌ترین مراسم تبری از ظلم و ستم از ظالمان و جنایتکاران جهان همچون آمریکا و رژیم منحوس و تروریستی صهیونی، اربعین حسینی است که این تبری در کشورهای مختلف اسلامی و حتی غیر اسلامی برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل با بیان اینکه اربعین حسینی نهایت عشق به اباعبدالله الحسین (ع) است، تصریح کرد: اصلی‌ترین درس کربلا و اربعین حسینی، ایستادگی و مقاوت در مقابل زورگویان و ستم‌گران زمان است.

ستوده گفت: چهلمین روز شهادت زنان و مردان، کودکان معصوم و دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح کشور عزیزمان توسط رژیم تروریستی و منحوس صهیونی و آمریکا با اربعین حسینی امسال تقارن نزدیک داشته است و این تقارن در زیارت اربعین حسینی کشور عراق و حتی کشور خودمان، حال و هوای خاصی را به خود گرفته است و این نشان از بصیرت و آگاهی مردم در قبال ظالمان و جنایتکاران است.

