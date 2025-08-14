اربعین حسینی روز تبری و ایستادگی در برابر ظالمان زمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ستوده در اجتماع جاماندگان اربعین حسینی در مسجد اعظم اردبیل اظهار کرد: زیارت پدیده‌ای است که در دین‌داری ما از روز اول وجود داشته و از زیارت خانه خدا آغاز شد و در زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) شاهد زیارت با جوش و خروش بی بدیل هستیم.



وی افزود: باشکوه‌ترین و منسجم‌ترین مراسم تبری از ظلم و ستم از ظالمان و جنایتکاران جهان همچون آمریکا و رژیم منحوس و تروریستی صهیونی، اربعین حسینی است که این تبری در کشورهای مختلف اسلامی و حتی غیر اسلامی برگزار می‌شود.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل با بیان اینکه اربعین حسینی نهایت عشق به اباعبدالله الحسین (ع) است، تصریح کرد: اصلی‌ترین درس کربلا و اربعین حسینی، ایستادگی و مقاوت در مقابل زورگویان و ستم‌گران زمان است.



ستوده گفت: چهلمین روز شهادت زنان و مردان، کودکان معصوم و دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح کشور عزیزمان توسط رژیم تروریستی و منحوس صهیونی و آمریکا با اربعین حسینی امسال تقارن نزدیک داشته است و این تقارن در زیارت اربعین حسینی کشور عراق و حتی کشور خودمان، حال و هوای خاصی را به خود گرفته است و این نشان از بصیرت و آگاهی مردم در قبال ظالمان و جنایتکاران است.