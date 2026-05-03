به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فرهنگسرای اخلاق، نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «این پرچم بر زمین نمی‌افتد» ویژه پاسداشت روزگاران سخت و یادآوری حماسه‌های ماندگار، در نگارخانه مجازی کلک خیال برگزار شد.

این نمایشگاه با تلاش و همراهی اعضای کانون وصف خیال و مشارکت گروه نقاشان پشت‌شیشه ایران، به صورت آنلاین در دسترس هنردوستان قرار گرفته است.

این مجموعه هنری با توجه به شرایط و فضای معنوی این ایام، تقدیم شده به یاد روزگار سخت وطن و حماسه‌هایی است که در حافظه تاریخی مردم ثبت شده است. در بخشی از بیانیه این نمایشگاه آمده است:

«ای ایرانم، ای سرای مهر و باور؛ دعای ما همواره برای شکوه و سربلندیت بر لب‌هایمان جاری است.»

در این پهنه خیال‌انگیز، ۳۷ اثر نقاشی با موضوع عشق، امید، پایداری و میهن‌دوستی به نمایش درآمده است. آثار ارائه‌شده حاصل تلاش ۱۵ هنرمند فرهیخته است که با نگاهی خلاقانه و احساسی، روایت‌هایی تصویری از مقاومت، زیبایی و هویت ملی را پیش روی مخاطب قرار می‌دهند. هر اثر گنجینه‌ای از رنگ، نور و مفاهیم انسانی است و بیننده را به سفری تماشایی در جهان خیال دعوت می‌کند.

فهیمه فروتنی، دریا اکبری، فریماه ساوه، بهزاد نقاش، سعید رضاخان، پرنیا رضاخان، شمیم لیاقتی، ویدا حق‌شناس، فاطمه شهبازی، محمدمهدی منفرد، حامد منفرد، سمیه غلامی، یاسمین واعظی، مهریاس واعظی، بهسا سلیمان‌پور و طوبی جانزاده، هنرمندانی هستند که در نمایشگاه اثر دارند.