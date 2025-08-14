به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد صبح امروز پنجشنبه در نشست ستاد اربعین شلمچه با حضور رئیس ستاد اربعین کشور اظهار کرد: از آغاز طرح اربعین، محورهای مواصلاتی استان بهویژه مسیرهای منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه، ترددی روان و بدون گره ترافیکی داشتهاند و زائران در فضایی امن و مطلوب به این مرزها عزیمت کردهاند.
وی افزود: در پایانههای مرزی، خروج زائران بدون مشکل خاصی انجام شده و گزارشها حاکی از شرایط مناسب است.
جولانژاد با اشاره به عملکرد حملونقل جادهای، گفت: از ابتدای طرح تاکنون، بیش از ۶۶ هزار زائر از مرز شلمچه به اقصی نقاط کشور منتقل شدهاند. تنها در روز جاری تا ساعت ۲۲، ۳۷۴ سفر اتوبوس از این مرز انجام شد که حدود ۱۲ هزار زائر را جابهجا کرد.
مدیرکل راهداری خوزستان ادامه داد: ۲۰ درصد زائران ورودی به مرز شلمچه از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کردند اما در بازگشت این میزان به حدود ۱۵ درصد رسیده است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه مسافری و بارانداز شلمچه مستقر هستند و طبق گزارش سامانه، ۲۲۱ دستگاه ناوگان دیگر تا ۲۴ ساعت آینده در این مرز حضور خواهند یافت.
جولانژاد با تأکید بر هماهنگی با استاندار خوزستان، ستاد ویژه اربعین و سایر مسئولان حوزه حملونقل، تصریح کرد: تدابیر لازم برای مدیریت بازگشت زائران اتخاذ شده تا هیچ مشکلی در جابهجایی زائران از مرزهای استان به وجود نیاید.
