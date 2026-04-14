تردد زائران شلمچه پس از حمله دشمن متجاوز متوقف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به بازیابی سریع زیرساختهای آسیبدیده پایانه مرزی شلمچه اظهار کرد: در پی حمله متجاوزانه آمریکا و اسرائیل به این پایانه در جریان جنگ رمضان که موجب آسیبدیدگی سالن مسافری شد، با وجود مجروح شدن سه تن از نیروهای این اداره کل، هیچگونه وقفهای در خدمترسانی به زائران ایجاد نشد.
وی توضیح داد: بلافاصله پس از حادثه، تردد زائران از طریق گیتهای اضطراری مدیریت شد تا عبور و مرور بدون اختلال ادامه یابد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: با انجام عملیات پاکسازی و بازسازیهای اولیه، تنها ظرف دو روز تردد زوار دوباره به سالن اصلی بازگشت و اکنون تمام فرآیندهای مسافری در روال عادی قرار دارد.
وی افزود: استقبال زائران و استمرار جریان کالا در پایانه شلمچه نشان داد حملات دشمن نتوانست تبادلات تجاری را متوقف کند و حتی در شرایط اضطراری نیز این روند برقرار بود.
جولانژاد تصریح کرد: مجموعه راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با تمام توان از زیرساختهای مرزی صیانت کرده و برای سهولت تردد زائران تلاش میکند و چنین حوادثی خللی در اراده خدمتگزاران ایجاد نخواهد کرد.
