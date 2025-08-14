اربعین حسینی تجدید میثاق با شهدا توسط مردم عزیز ایران است

سردار غلامحسین محمدیاصل در حاشیه اجتماع جاماندههای اربعین حسینی در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حال و هوای خاصی اربعین ۱۴۰۴، اظهار کرد: اربعین امسال رنگ و بوی بسیار متفاوتی به خود گرفته است و مردم عزیزمان اعم از زن و مرد و پیر و جوان با هر تفکر و پوششی با شهدای والامقام و امام شهدا عهد و پیمان خود را تجدید کردند تا سیلی محکمی در برابر دشمنان قسم خورده اسلام و ایران عزیزمان، رژیم منحوس جنایتکار صهیونی و آمریکا باشد.
وی افزود: عاشقان و دلباختگان اباعبدالله الحسین (ع) اعم از زنان، دختران، پسران و مردان و کودکان معصوم، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و دانشمندان مخلص جهان اسلام در حوزه هستهای توسط رژیم منحوس و جنایتکار صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند و در روزهای گذشته اربعین شهادت هموطنانمان با اربعین حسینی نزدیک شد.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل تصریح کرد: فرامین حکیمانه، هوشمندانه و دوراندیشی مقام معظم رهبری برای ملت ایران و در مقابل ظالمین و ستمگران جهان، همان درس و مکتب کربلا و اباعبدالله الحسین (ع) اعم از زیر بار ظلم نرفتن و ایثار و فداکاری است.
محمدیاصل گفت: مردم هوشیار و با بصیرت جمهوری اسلامی ایران، برنامهریزیهای بسیار پیچیده رژیم صهیونی در حوزه جنگ نرم و سرد علیه ملت شریف ایران را به بهترین وجه ممکن با حضور خود در میدان و انسجام بی بدیل، درهم شکستند و کلیه معادلات دشمنان به هم ریخت که این امر موجب وحشت و عصبانیت دشمنان قسم خورده اسلام و ملت ایران شده است.
اردبیل- فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: مردم عزیز ایرانمان در اربعین حسینی امسال با شهدا و امام شهدا، در مقابل زورگویان عالم تجدید میثاق کردند.
سردار غلامحسین محمدیاصل در حاشیه اجتماع جاماندههای اربعین حسینی در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حال و هوای خاصی اربعین ۱۴۰۴، اظهار کرد: اربعین امسال رنگ و بوی بسیار متفاوتی به خود گرفته است و مردم عزیزمان اعم از زن و مرد و پیر و جوان با هر تفکر و پوششی با شهدای والامقام و امام شهدا عهد و پیمان خود را تجدید کردند تا سیلی محکمی در برابر دشمنان قسم خورده اسلام و ایران عزیزمان، رژیم منحوس جنایتکار صهیونی و آمریکا باشد.
نظر شما