  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

بازگشت ۶۰ درصد زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین

بازگشت ۶۰ درصد زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین

ارومیه- مدیر پایانه مرزی تمرچین گفت: بیش از ۶۰ درصد زائرانی که از مرز تمرچین عازم پیاده روی اربعین حسینی شده اند، از همین مرز بازگشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضایی در این زمینه از افزایش ۵۰ درصدی تردد زائرین نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: رفع کاستی‌های سال‌های گذشته بخصوص در حمل زائرین در مسیر بازگشت از کربلا تا اربیل و رایگان شدن مسیر رفت و برگشت از اربیل تا ارومیه در افزایش تردد زائرین تأثیر گذاشته است و این موضوع بر تعداد تردد زائرین از مرز تمرچین طی سال‌های آینده نیز تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

وی با ابراز رضایت از امکانات و زیرساخت‌های مسیرهای منتهی به این مرز اظهار امیدواری کرد این مرز طی سال‌های آینده به گذرگاهی مطمئن و امن برای تردد زائرین به سمت عتبات عالیات باشد.

رضایی با بیان اینکه نزدیک به هشت هزار زائر خارجی از این مرز تردد داشته‌اند اظهار داشت: تردد زائرین خارجی نیز به نسبت سال گذشته به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

مرز تمرچین در جنوب آذربایجان غربی با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی و نزدیکی به استان‌های شمال و شمال غرب کشور و هم مرز بودن با کشورهای ترکیه و آذربایجان و نزدیکی به کشورهای آسیای میانه و قفقاز زمینه را برای تردد بیش از ۵۰۰ هزار زائر داخلی و خارجی فراهم کرده است.

کد خبر 6560933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها