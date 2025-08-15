بازگشت ۶۰ درصد زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین

به گزارش خبرگزاری مهر، رضایی در این زمینه از افزایش ۵۰ درصدی تردد زائرین نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: رفع کاستی‌های سال‌های گذشته بخصوص در حمل زائرین در مسیر بازگشت از کربلا تا اربیل و رایگان شدن مسیر رفت و برگشت از اربیل تا ارومیه در افزایش تردد زائرین تأثیر گذاشته است و این موضوع بر تعداد تردد زائرین از مرز تمرچین طی سال‌های آینده نیز تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

وی با ابراز رضایت از امکانات و زیرساخت‌های مسیرهای منتهی به این مرز اظهار امیدواری کرد این مرز طی سال‌های آینده به گذرگاهی مطمئن و امن برای تردد زائرین به سمت عتبات عالیات باشد.

رضایی با بیان اینکه نزدیک به هشت هزار زائر خارجی از این مرز تردد داشته‌اند اظهار داشت: تردد زائرین خارجی نیز به نسبت سال گذشته به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

مرز تمرچین در جنوب آذربایجان غربی با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی و نزدیکی به استان‌های شمال و شمال غرب کشور و هم مرز بودن با کشورهای ترکیه و آذربایجان و نزدیکی به کشورهای آسیای میانه و قفقاز زمینه را برای تردد بیش از ۵۰۰ هزار زائر داخلی و خارجی فراهم کرده است.