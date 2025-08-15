خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در این روزهایی که دشمن با تمام قوا به فکر توطئهافکنی و ناامن نشان دادن مرزهای داخلی است، اربعین فرصتی برای نمایش امنیت و اتحاد و همدلی بود.
کردها در پذیرایی از زوار امام حسین سنگ تمام گذاشتند و با دل و جان به پیشواز مهمانان آن حضرت رفتند تا خاک پای آنها را طوطیای چشم خود کنند.
چهار سال خدمت در مسیر اربعین
موکب پیامبر اعظم (ص) کردستان، با ۴ سال سابقه خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، امسال نیز همچون سالهای گذشته، پذیرای عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) بود.
مسئول این موکب در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت شبانهروزی این موکب اظهار کرد: روزانه بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ زائر در این موکب پذیرایی میشدند و در هر وعده ناهار و شام، ۶۰۰ تا ۷۰۰ پرس غذا توزیع میشدشد.
احمد فعلهگری افزود: به مدت دو سال است که این موکب با اضافه کردن صبحانه سرد و گرم، خدمات خود را گسترش داده و روزانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از زائران از صبحانه گرم و ۲۰۰ نفر نیز از صبحانه سرد بهرهمند میشدند.
مسئول موکب پیامبر اعظم (ص) کردستان با اشاره به امکانات اسکان این موکب خاطرنشان کرد: ظرفیت اسکان موکب برای خواهران و برادران، هر کدام بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر است و از ۱۲ مرداد تا ۲۵ مرداد این خدمت رسانی ادامه دارد تا زائرانی که از مراسم اربعین بازمیگردند، بتوانند پس از استراحت، به شهرهای خود عزیمت کنند.
اربعین فرصتی برای تقویت امنیت پایدار
یکی از خادمان مواکب کردستان هم بیان کرد: نقش بیبدیل راهپیمایی اربعین در تقویت امنیت پایدار و همگرایی ملی، ارزشمند است و اربعین حسینی، توطئهها و بمباران تبلیغاتی دشمنان در فضای مجازی را خنثی کرده و به عاملی برای وحدت و همبستگی در جامعه اسلامی تبدیل شده است.
رمضانزاده با اشاره به برپایی ۷۶ موکب برای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در این استان تصریح کرد: خدمات مواکب کردستان به صورت شبانهروزی به خادمان ارائه میشد.
خدمت رسانی به زائران سایر مرزهای کشور
رمضانزاده با اشاره به گستره موکبهای استان، تصریح کرد: این موکبها علاوه بر زائران مرز باشماق، به عزیزانی که از استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، گیلان و همچنین از استانهای مرکزی کشور برای تشرف به مرزهای خسروی و مهران عبور میکردند، خدماترسانی کرده و تا ۲۵ مرداد خدمات خود را ادامه میدهد.
وی اربعین را عامل مهمی در تقویت وحدت و خنثیسازی توطئههای دشمن دانست و گفت: الحمدلله این محبت اهل بیت (ع) سبب شده که هم در بحث امنیت پایدار و هم در همگرایی و وحدت جامعه اسلامی نقش بسزایی ایفا کند.
سرهنگ رمضانزاده با تأکید بر نقش پررنگ اهل سنت در پذیرایی از زائران، بیان کرد: خوشبختانه در استان کردستان بیشترین پذیرایی از طریق اهل سنت صورت میگیرد و این خود باعث ایجاد همبستگی بیشتر میشود و زائرانی که برای اولین بار از مرکز کشور به استان ما مراجعه میکنند و از آن عبور میکنند، خودشان معترفند که کردستان یک استان فرهنگی است و این مسئله مصداق فرمایش مقام معظم رهبری در سفرشان به استان کردستان است که فرمودند؛ استان کردستان یک استان فرهنگی است.
اغلب مواکب کردستان توسط برادران اهل سنت اداره میشود
وی خاطرنشان کرد: مردم استان با تمام وجود پای کار هستند و اکثر موکبهای ما توسط برادران اهل سنت اداره میشود که خودشان از زائران پذیرایی میکنند و این محبت بین مذاهب تشیع و تسنن، به برکت حضور خود مردم است.
شور و شوق زائران، تلاش جهادگونه نیروهای خادم اربعین در این منطقه مستند و یادگاری از یکی از بزرگترین رویدادهای مذهبی جهان را در تاریخ رسانهای کشور ثبت میکند.
کردستان امروز آینه اتحاد، همدلی، وحدت و یکدلی در کشور بوده و آغوش گرم کُردهای اهل سنت برای میزبانی از عاشقان حسینی (ع) باز و مورد استقبال زوار بود.
نظر شما