هشدار اورژانس تهران به زائران اربعین: خستگی عامل مهم حوادث رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، بر لزوم رعایت نکات ایمنی پیش از آغاز سفر تأکید کرد.
تبریزی در ادامه با عرض تسلیت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و آرزوی قبولی طاعات و زیارات زائران حسینی، گفت: به همه رانندگان عزیز توصیه میکنیم پیش از شروع حرکت، استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خوابآلودگی، به هیچ عنوان به رانندگی ادامه ندهند.
وی خستگی و خوابآلودگی را از مهمترین علل وقوع حوادث رانندگی در مراسم امسال و سالهای گذشته دانست و هشدار داد: بیتوجهی به این موضوع میتواند جان راننده و سرنشینان را به خطر بیندازد.
سخنگوی اورژانس استان تهران افزود: رانندگان میتوانند با توقفهای منظم در طول مسیر، نوشیدن مایعات و انجام حرکات کششی، سطح هوشیاری خود را حفظ کرده و از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری کنند.
