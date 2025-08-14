  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

توصیه مهم اورژانس استان تهران به زائران اربعین حسینی

اورژانس استان تهران از همه زائران خواست پیش از آغاز سفر بازگشت، حتماً استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خواب‌آلودگی، از ادامه رانندگی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اورژانس تهران، همزمان با آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی از کربلای معلی، اورژانس استان تهران ضمن عرض تسلیت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و آرزوی قبولی طاعات و زیارات عاشقان حسینی، از همه زائران خواست پیش از آغاز سفر بازگشت، حتماً استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خواب‌آلودگی، از ادامه رانندگی خودداری کنند.

اورژانس استان تهران اعلام کرد: خستگی و خواب‌آلودگی از مهم‌ترین علل وقوع حوادث رانندگی از ابتدای شروع مراسم امسال و در سال‌های گذشته بوده و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند جان راننده و سرنشینان را به خطر بیندازد.

اورژانس استان تهران همچنین یادآور شد: رانندگان در طول مسیر با توقف‌های منظم، نوشیدن مایعات و انجام حرکات کششی، می‌توانند سطح هوشیاری خود را حفظ کنند و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری نمایند

